Z bratislavského letiska do Antalye bude lietať pravidelná linka

Bratislava 14. januára (TASR) – Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika bude lietať pravidelná linka do Antalye v Turecku. Prevádzkovať ju plánuje letecký dopravca Smartwings od 30. mája tohto roka.



Nová pravidelná linka by mala byť k dispozícii dvakrát denne, teda 14-krát týždenne. "Letecký dopravca Smartwings spustí tento rok po prvý raz lety z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do Antalye v Turecku ako pravidelné linky. Doposiaľ ich prevádzkoval len ako nepravidelné charterové lety pre cestovné kancelárie," skonštatovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Vlani do Antalye a z nej cestovalo podľa Ševčíkovej približne 150.000 slovenských dovolenkárov. "Len z Bratislavy letelo do Antalye o 57 % viac dovolenkárov ako v rekordnom roku 2017," dodala.



Počas letnej dovolenkovej sezóny, teda od mája do októbra, bude Smartwings prevádzkovať z Bratislavy dvanásť pravidelných liniek. "Okrem pravidelných liniek bude spoločnosť Smartwings zo slovenských letísk prevádzkovať tiež charterové lety, napríklad do destinácií v Egypte, Turecku, na Kapverdské ostrovy, v Grécku, Taliansku či Španielsku," priblížila hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková s tým, že nepravidelné charterové lety si objednávajú od leteckých dopravcov cestovné kancelárie pre svojich dovolenkárov.