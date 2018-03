Z Česka odtiekli v minulom roku dividendy za vyše štvrť bilióna korún

Historicky najviac peňazí získali zahraničné matky z Česka v roku 2016, a to takmer 289 miliárd Kč.

Praha 10. marca (TASR) - Zahraničné matky českých podnikov majú za sebou druhý najvýnosnejší rok za celý čas svojho pôsobenia v českom biznise. Vlani podľa výpočtov denníka E15 inkasovali na dividendách okolo 270 miliárd Kč (10,61 miliardy eur). Ich ziskom nahráva pretrvávajúci hospodársky rozmach v Českej republike, vďaka čomu firmy zaznamenávajú rast príjmov. Historicky najviac peňazí získali zahraničné matky z Česka v roku 2016, a to takmer 289 miliárd Kč.



"Veľký odlev dividend v minulom roku je odrazom vysokej ziskovosti zahraničných firiem v Česku v roku 2016," uviedol hlavný ekonóm UniCreditu Pavel Sobíšek. Podľa neho si nadnárodné koncerny obľúbili stabilné prostredie v Česku v porovnaní s horšie odhadnuteľným vývojom v Poľsku a Maďarsku a viac biznisu stavili na domáci trh.



Odlev dividend však brzdí rozvoj českej ekonomiky. "Chýbajúce prostriedky znižujú kapitálovú vybavenosť českých zamestnávateľov, čo sa v konečnom dôsledku odráža v produktivite práce a výške miezd," upozornil hlavný ekonóm BH Securities Štěpán Křeček. Z najväčších domácich firiem sú pod zahraničnou kontrolou veľké české banky či automobilky. Len šestica najväčších hráčov na českom bankovom trhu poslala vlani zahraničným matkám 31 miliárd Kč.



Konjunktúra, ktorá obchodom praje, však na druhej strane umožnila cezpoľným vlastníkom nechať väčšiu časť peňazí v Česku. Podľa predbežných údajov Českej národnej banky (ČNB) tak zahraničné matky naliali vlani naspäť do českých firiem rekordných 144 miliárd Kč. To je o štvrtinu viac než v roku 2016. Bola to pritom zhruba tretina všetkých peňazí, ktoré v Česku zarobili majitelia z iných krajín.



"Odlev dividend je najpálčivejším problémom v niektorých sektoroch, ako je napríklad dlhodobo podinvestované vodárenstvo," povedala hlavná ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská. Ekonómovia však dividendovej represii naklonení nie sú. "Na jednej strane síce takéto bariéry zadržia kapitál v Česku, na druhej však odradia nových investorov, ktorí by chceli vstúpiť na náš trh," dodáva Křeček.



Podiel cudzieho kapitálu v českých firmách pritom v posledných rokoch klesá. Podľa analýzy poradenskej firmy Bisnode zahraniční vlastníci ovládali vlani 37 % z celkového základného kapitálu českých spoločností. To je najnižšie číslo od roku 2011.