Z Košíc do Mukačeva premáva priame vlakové spojenie

Košice 20. júna (TASR) – Z Košíc do Mukačeva sa dá dostať priamo vlakovým spojením takmer po 80 rokoch, a to po štandardných európskych koľajach. Vo štvrtok dva páry regionálnych rýchlikov z košickej železničnej stanice odprevadil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) spolu s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filipom Hlubockým.



Ako na brífingu uviedli, kým Slováci radi cestujú na Ukrajinu za nákupmi, kultúrnymi pamiatkami a gastronómiou, Ukrajinci u nás prevažne hľadajú pracovné príležitosti. „Prešiel som si to, je to kultúrne cestovanie. Podľa mojich informácií sa dá na Ukrajine jazdiť len rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu, ale výhodou je, že sa nepreväzujú podvozky – nie je potrebný široký rozchod,“ povedal Érsek. Podľa jeho slov uvedený spoj pomôže cestovnému ruchu. „Čo sa týka pracovnej sily, určite to má aj hospodársky dosah. Z Košíc sa dá dostať aj ďalej, rovnako aj Mukačevo má nadväznosť na medzinárodné rýchliky,“ dodal.



ZSSK si od tohto spojenia sľubuje zlepšenie prihraničného styku a prepojenia krajín. Ako uviedla, chce reagovať aj na bezvízový styk. Linka premáva z Košíc denne o 9.10 a o 12.01 h od 9. júna. „Vlak má kapacitu 80 ľudí a tri miesta na bicykle. Je povinne miestenkový,“ povedal Hlubocký. Podľa jeho slov má tento spoj potenciál.



„Cesta trvá v priemere tri hodiny a 40 minút až štyri hodiny a desať minút. Závisí to od roho, ako dlho sa vlak zdrží na hranici. V priemere je to okolo pol hodiny,“ vysvetlil s tým, že hraničná kontrola sa vykonáva priamo vo vlaku.



Minister Érsek verí, že cestujúca verejnosť nebude využívať priamy spoj medzi východným Slovenskom a Ukrajinou na iný cieľ než na to, aby sa dostala z jedného miesta na druhé. „Samozrejme, to je už na nás a na kontrolách. Ale vítame každého, kto chce ísť na Slovensko s dobrým úmyslom,“ dodal.



Národný dopravca pripomenul, že z východného Slovenska sa na Zakarpatie dalo absolvovať podobný vlakový výlet, no vyžadovalo si to minimálne dva prestupy alebo preväzovanie podvozkov, čo spôsobovalo dvoj- až trojhodinové státie v Čope. Trať Košice-Čop s odbočkou do Mukačeva bola postavená koncom 19. storočia za čias rakúsko-uhorskej monarchie. Udalosti druhej svetovej vojny spôsobili, že doprava na tejto trati bola zastavená a po vojne bola ukrajinská časť prestavaná na široký rozchod.