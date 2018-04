Do Bratislavy sa dá cestovať v rámci integrovanej dopravy

Vlaková linka S70 bude v dopravnej špičke premávať trikrát za hodinu, mimo špičky raz za hodinu.

Bratislava 1. apríla (TASR) – Súčasťou integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji sa v nedeľu stali oficiálne aj vlaky spoločnosti RegioJet. Súkromný dopravca vypravil prvý vlak na linke S70, ktorá bude v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) spájať centrum hlavného mesta a juhovýchodné zázemie metropoly až po obec Kvetoslavov.



"Možnosť cestovať na jeden lístok alebo električenku bude znamenať pre cestujúcich významnú ekonomickú úsporu, ale aj skrátenie času cesty. Pri porovnaní jazdnej doby trolejbusu č. 201 a vlakovej linky S70 v úseku z Vrakune na hlavnú stanicu ušetria v čase dopravnej špičky cestujúci vo vlaku aj viac ako 30 minút," upozornil Martin Žarnovický, koordinátor PR a komunikácie súkromného prepravcu. Zvýraznil tiež efekt, ktorý by mala mať nová možnosť pre cestujúcich i na odľahčenie dopravnej situácie vo východnej časti Bratislavy, trpiacou tranzitom ľudí prichádzajúcich za prácou do hlavného mesta.



RegioJet bude v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky Martinský cintorín a Ružinov. Vlaková linka S70 bude v dopravnej špičke premávať trikrát za hodinu, mimo špičky raz za hodinu.



Spoločnosť zároveň pre cestujúcich pripravila nové cestovné poriadky a informačné materiály s možnosťami prestupov na spoje v rámci bratislavskej MHD, ale tiež na regionálne autobusy a vlaky.