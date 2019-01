Z letiska Piešťany sa bude lietať aj do egyptskej Hurghady

Je v poradí druhou linkou Letiska Piešťany, a.s., ktoré oznámilo spustenie historicky prvej charterovej leteckej linky, ktorá cestujúcich dopraví z Piešťan do tureckej Antalye.

Piešťany 16. januára (TASR) - Už počas nadchádzajúcej letnej sezóny bude Trnavský kraj letecky prepojený dovolenkovou destináciou Hurghada v Egypte. Je v poradí druhou linkou Letiska Piešťany, a.s., ktoré v novembri minulého roka oznámilo spustenie historicky prvej charterovej leteckej linky, ktorá cestujúcich dopraví z Piešťan do tureckej Antalye.



"Výborná strategická poloha župného letiska Piešťany nás predurčuje byť letecky prepojený s atraktívnymi dovolenkovými destináciami. Preto som rád, že máme po tureckej Anatalyi priame spojenie aj s egyptskou Hurghadou," povedal predseda predstavenstva letiskovej spoločnosti Ján Marušinec. Letisko Piešťany bude spolupracovať s CK Happy Travel. Do Hurghady bude možné lietať prostredníctvom leteckej spoločnosti Fly Egypt každý piatok už od 31. mája.



Okrem Trnavského samosprávneho kraja, ktorý vlastní 59,31 percenta akcií spoločnosti, sú ďalšími akcionármi mesto Piešťany (20,04 percenta) a Ministerstvo dopravy a výstavby SR (20,65 percenta).