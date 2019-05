Z Piešťan odletel prvý charterový let, smeroval do Turecka

Turisti do Antalye budú odlietať každú nasledujúcu nedeľu až do októbra a každý piatok sa pridajú charterové lety do egyptskej Hurgady.

Piešťany 26. mája (TASR) – Na letisku v Piešťanoch odprevadili dve stovky cestujúcich charterového letu do tureckej Antalye. Išlo o prvý zo 40 tohtoročných charterových letov na letisku, ktoré doteraz bojovalo o svoju záchranu. Pri tejto príležitosti odovzdali cestujúcej verejnosti aj novú príletovú halu.



Turisti do Antalye budú odlietať každú nasledujúcu nedeľu až do októbra a každý piatok sa pridajú charterové lety do egyptskej Hurgady. Dohromady je na tento rok naplánovaných 40 charterových letov. Prvé lietadlo priletelo do Piešťan z Antalye po turistov prázdne, na letisku ho Piešťanci privítali vodnou bránou.



Pásku na novej príletovej hale prestrihli predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič ako zástupca majoritného akcionára Letisko Piešťany, primátor Piešťan Peter Jančovič a ďalší hostia. Viskupič uviedol, že do potrebných modernizačných úprav išlo viac ako 210.000 eur. "Vybudovali sme príletovú, obnovili odletovú halu, pribudol detský kútik a ďalšie potrebné opatrenia," informoval Viskupič. Obnovenie letov je podľa jeho slov výsledkom dlhodobejšieho úsilia a tiež viacerých investícií. Na ďalšom rozvoji letiska jeho orgány intenzívne pracujú.



"Sme v záverečnej fáze rokovania s investorom, ktorý by priniesol investície do majetku. Pôsobí aj na iných letiskách," dodal Viskupič. Pozemky letiska možno podľa jeho slov vnímať aj ako priemyselný park, ktorý tento investor dokáže využiť. "Pomohlo by to letisku dostať sa z červených čísel," konštatoval. Ako dodal, je rád, že sa na letisko vracia život a podčiarkol, že mimo sezóny je ho i naďalej možné využívať aj na iné podujatia, ako sú v tomto roku obnovené letecké dni či festivaly.



Turisti, ktorí boli hlavne z Považia, ocenili možnosť odletieť z Piešťan aj pre kratšiu vzdialenosť, aj pre to, že sa napríklad v Bratislave pri letisku zle parkuje. Najviac sa tešili Piešťanci, ktorí nemuseli pre let nikam cestovať.



Podľa riaditeľa Františka Vargu je to pre letisko v poradí už tretí začiatok. "Verím, že lety dopadnú dobre a bude to veľmi dobrý odrazový mostík pre sezónu 2020," povedal pre TASR. Na budúci rok by chceli výrazne zvýšiť počet charterových letov, rovnako aj objem karga a začať uvažovať o pravidelných linkách. "Rok 2019 je pre nás rok nula a dúfam, že dobre dopadne," dodal riaditeľ piešťanského letiska Varga.



Existencia piešťanského letiska bola zhruba pred dvoma rokmi ohrozená, až protest verejnosti a poslanecký záujem zvrátili rozhodnutie vtedajšieho vrcholného orgánu akciovej spoločnosti vyhlásiť jej zánik. Predchádzajúcemu vedeniu TTSK sa nepodarilo nájsť strategického partnera, spoločnosť zobrala pôžičku od súkromných osôb a po neschopnosti jej splácania mal majetok prejsť na veriteľa.