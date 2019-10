Z pohľadu EK je príprava a dostavba diaľnice D3 prioritou

Bratislava 22. októbra (TASR) – Z pohľadu Európskej komisie (EK) je príprava a dostavba diaľnice D3 prioritou. Je to súčasť transeurópskej dopravnej siete. Povedal to v utorok zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) v SR Radim Dvořák po prijatí petičného výboru D3 pre Kysuce. Informoval, že sa predbežne dohodli na delegácii, ktorá v Bruseli upozorní na dôležitosť diaľnice D3.



Podľa Dvořáka je príležitosť o tom hovoriť, pretože začínajú rokovania o budúcom programovom období v Európskej únii. „My sme diaľnicu D3 označili za kľúčovú investíciu pre SR v novom programovom období 2021 až 2027 a budeme to presadzovať,“ konštatoval predstaviteľ EK. Dodal, že riadenie operačných programov je v kompetencii riadiaceho orgánu. „V rámci monitorovacích výborov riadiacich orgánov sme ako pozorovateľ. Máme určité rokovacie možnosti ako v úvodzovkách tlačiť na riadiace výbory jednotlivých operačných programov,“ priblížil.



Predseda petičného výboru a Združenia podnikateľov dolných Kysúc Ľubomír Jánoška povedal, že na Zastúpení EK žiadali, aby diaľnica D3 bola vyhlásená za medzinárodný problém a medzinárodnú diaľnicu. Problém spôsobuje medzinárodný tranzit, ktorý podľa neho zahlcuje Kysuce. Pripomenul, že na severe Slovenska sú významní zahraniční zamestnávatelia, a bolo im prisľúbené riešenie dopravy. „Výstavba diaľnice je Kysuciach je fázovaná. Žiadame, aby sa postavila v celosti,“ zdôraznil.



V súvislosti s jej prípravou dodal, že v treťom štvrťroku mala byť vypísaná ďalšia súťaž, už je štvrtý štvrťrok a stále je na posúdení u ministra alebo vo vedení a v Národnej diaľničnej spoločnosti. „Už máme dojem, že sa už pripravujú úplne iné úseky na financovanie,“ uviedol Jánoška.



Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa povedal, že o diaľnici D3 rokovali v minulosti na úrovni premiéra, ministerstiev s rôznymi inštitúciami. „Všade na istý čas naše argumenty vezmú, ale potom politické rozhodnutia prevážia nad odbornými a diaľnica sa na Kysuciach zastaví,“ povedal Grapa.



Do hlavného mesta prišli s petičným výborom aj desiatky obyvateľov regiónu, aby podporili výbor prítomnosťou a symbolickým protestom, keď v rukách ako transparenty mali papierové kamióny.