Z recyklovaných PET fliaš môžu byť nové, hygienicky bezpečné fľaše

Bratislava 25. februára (TASR) - Z recyklovaných fliaš sa vyrába surovina, ktorá sa môže opäť použiť na výrobu PET fliaš, textilu alebo výrobkov do automobilového priemyslu. Takéto výrobky sú podľa Milady Syčovej z Regionálneho úradu verejného zdravia (RÚVZ) so sídlom v Poprade pre spotrebiteľa bezpečné. Starajú sa o to európske nariadenia, ktoré sú jednotné pre celú Európsku úniu.



"V tomto prípade usmerňuje nakladanie s recyklovanými plastmi nariadenie Európskej komisie, ktoré definuje podmienky bezpečnej výroby recyklovaných plastov na spätné použitie v potravinárskom priemysle, pričom základom tohto nariadenia je, aby recyklačné podniky vyrábali zdravotne bezpečné plasty (PET, rPET, ale aj iné) tak, aby nepredstavovali riziko pre spotrebiteľa z dôvodu migrácie možných chemických látok," priblížila Syčová.



Výrobcov podľa hygieničky kontroluje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý vydáva recyklačným centrám oprávnenia na následné využitie spracovaného materiálu. "V súčasnosti recyklácia PET fliaš predstavuje zdravotne bezpečný proces," skonštatovala Syčová.



O recyklovaný materiál majú podľa Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd záujem aj výrobcovia. "Práve recyklácia je spôsobom, ako dať nápojovým obalom druhý život, aby sa čo najväčšie množstvo opäť vrátilo do výrobného cyklu," povedala jej výkonná riaditeľka Lucia Morvai. Členovia asociácie sa tiež podľa nej snažia znižovať množstvo použitého obalového materiálu a hmotnosť obalov.