Za 1. polrok Slováci inzerovali až 27.000 zánovných vozidiel

Nájazd kilometrov na tachometri síce oproti minulému roku mierne vzrástol o 690 km, najčastejší vek zánovných áut však ostal rovnaký, a to necelý jeden rok.

Bratislava 18. júla (TASR) - Zatiaľ čo trh s novými autami stagnuje, zánovným vozidlám sa naďalej darí. Slováci si za uplynulý polrok mohli vyberať z celkového počtu takmer 27.000 inzerovaných jazdených vozidiel vo veku do piatich rokov, s nájazdom do 50.000 kilometrov a vyšším štandardom výbavy.



Nájazd kilometrov na tachometri síce oproti minulému roku mierne vzrástol o 690 km, najčastejší vek zánovných áut však ostal rovnaký, a to necelý jeden rok. Vyplýva to z analýzy skupiny Aures Holdings, kam patrí aj značka Mototechna, ktorá sa špecializuje práve na ojazdené zánovné automobily.



Najviac vozidiel bolo inzerovaných v Bratislavskom (8698), najmenej v Prešovskom kraji (1648). "Trh s novými autami oslabuje, a to na úkor zánovných vozidiel. Ľudia si veľmi dobre uvedomujú ekonomickú úsporu u týchto áut oproti novým. Zároveň je výhodou okamžitá dostupnosť a továrenská záruka, ktorú tieto autá mávajú. Navyše spĺňajú parametre ako nové vozidlo," uviedol Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ skupiny Aures Holdings.



Mierny nárast zaznamenala ponuka áut poháňaných benzínovým motorom. V porovnaní s predchádzajúcim polrokom, keď ich na trhu bolo ponúkaných 49,7 %, tento polrok je ich 14.419 kusov, čo predstavuje 53,4 %. Áut s dieselovým motorom bolo 11.847. Zostávajúcich 712 vozidiel v ponuke tvorili autá poháňané alternatívnymi palivami.



Obľuba jednotlivých výrobcov zánovných automobilov sa čiastočne líši od najpopulárnejších modelov klasických jazdeniek. Zatiaľ čo konkrétne modely niektorých značiek sa v top 10 najobľúbenejších modelov veľmi neobjavujú, v kategórii zánovných áut majú svoje miesto. Reč je hlavne o značkách, ako Hyundai, Renault alebo Toyota. Podľa Vaněčka veľká časť zánovných áut ponúkaných na trhu pochádza z firemných flotíl, čo potom zvyšuje ponuku značiek, ktoré nie sú jednotlivcami až také preferované, a to často z dôvodu vyššej ceny.