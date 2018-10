Za 3. štvrťrok sa na mýte vybralo 53,85 milióna eur

V deviatom mesiaci tohto roka využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 40.051 vozidiel denne.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Vodiči nákladných áut uhradili v septembri tohto roka za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 18,09 milióna eur. Za celý tretí štvrťrok sa tak na mýte vybralo 53,85 milióna eur. "V porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roku sa vybralo viac o 3,5 milióna eur," vyčíslil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej spoločnosti Skytoll Anton Bódis. Znamenalo to nárast o 7 %.



V septembri sa pritom na mýte za využívanie spoplatnených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 12,18 milióna eur, na cestách prvej triedy bol septembrový výber vo výške 5,91 milióna eur. "Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na septembrovom výbere mýta podieľali 45 %," doplnil Bódis. Dňom s najvyšším výberom mýta za sledovaný mesiac bol podľa jeho slov 17. september so sumou 880.394 eur.



V deviatom mesiaci tohto roka využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 40.051 vozidiel denne. V porovnaní s augustom to bolo o 1599 vozidiel viac. K 30. septembru bolo v elektronickom mýtnom systéme zaregistrovaných 265.093 palubných jednotiek. Oproti augustu tak bol ich počet vyšší o 500 kusov. "Z celkového počtu pripadá na vozidlá zo zahraničia 72,4 % zaregistrovaných palubných jednotiek," uviedol Bódis.