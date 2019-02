Za 58 služieb rezortu dopravy je na slovensko.sk možné platiť kartou

Po ministerstve vnútra je to druhý rezort, ktorý sprístupnil takúto možnosť.

Bratislava 7. februára (TASR) - Na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk pribudla od 1. februára tohto roka možnosť platby kartou za 58 služieb Ministerstva dopravy a výstavby SR. Médiá o tom informovala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).



Po ministerstve vnútra je to druhý rezort, ktorý sprístupnil takúto možnosť. „Používatelia elektronických schránok môžu v súčasnosti využívať modernejší a rýchlejší spôsob platby za elektronické služby a týchto služieb postupom času pribúda,“ povedal generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica.



Používateľ si vyhľadá príslušnú elektronickú službu cez slovensko.sk, po jej potvrdení je presmerovaný na špecializovaný portál rezortu dopravy, kde uskutoční podanie vyplnením požadovaných údajov. Po spracovaní podania bude do elektronickej schránky platiteľa doručený príkaz na úhradu spolu s variabilným symbolom platby.



Používateľ v elektronickej schránke klikne na tlačidlo Zaplatiť, následne si vyberie možnosť platby kartou a stlačí Zaplatiť kartou, čím sa dostane do platobnej brány Virtuálneho kiosku. Ďalej sa postupuje ako pri klasickom nákupe cez internet. Na záver stlačí tlačidlo, ktoré ho vráti do elektronickej schránky, kde mu po spracovaní platby bude doručená informácia o úhrade, uzatvára NASES.