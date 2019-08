Za poklesom podielu OZE na národnej spotrebe je rast hospodárstva SR

Riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Janka Burdová v utorok informovala o tom, že hrozí, že Slovensko nesplní európske záväzky v oblasti zmeny klímy a energetiky.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Za poklesom podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej národnej spotrebe energie je rast hospodárstva SR. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.



"Dôvod poklesu podielu OZE je jednoduchý – hospodárstvo SR rastie, ekonomika je výkonnejšia a to znamená aj vyššiu spotrebu energie, najmä elektriny a palív v doprave. Matematicky teda klesá podiel obnoviteľných zdrojov. Počet a reálne využívanie obnoviteľných zdrojov však neklesá, práve naopak," zdôvodnil.



Ministerstvo hospodárstva SR podľa Stana intenzívne pracuje na zvyšovaní počtu využívaných OZE. "Na plné obrátky funguje podpora domácich zdrojov v programe Zelená domácnostiam, rozbehli sme najväčšiu reformu podpory obnoviteľných zdrojov energie za posledné roky, ktorá umožnila výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie, ako aj novinky lokálneho zdroja. V porovnaní s minulosťou chce MH SR podporu OZE postaviť vo väčšej miere na trhovom princípe, aby toľko nezaťažovala ceny elektriny," informoval o tom hovorca.



"Správa NKÚ spomenula veľmi správne, že aj vďaka cielenej podpore ministerstva hospodárstva sa dramaticky rozšíril počet elektromobilov, aktuálne je v plnom prúde podpora elektronabíjačiek pre samosprávy, ktorá významne zvýši ich počet. Do konca roka by ministerstvo malo oznámiť ďalšiu podporu vlny kúpy elektromobilov. Vláda, ale aj MH SR, súčasne pracuje na podpore vyššej energetickej efektívnosti budov," dodal Stano.



Riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Janka Burdová v utorok informovala o tom, že hrozí, že Slovensko nesplní európske záväzky v oblasti zmeny klímy a energetiky.



"Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverila, aké kroky realizujú zodpovedné ministerstvá v jednotlivých oblastiach. Na základe kontrolných zistení upozorňuje úrad na riziko nesplnenia záväzného slovenského cieľa - dosiahnutia 14-percentného podielu energie z OZE na celkovej národnej spotrebe. Rezervy vidia kontrolóri tiež v podpore elektromobility či pri výrobe pokročilých biopalív, kde tiež hrozí nesplnenie záväzkov SR voči EÚ," spresnila.



Burdová pripomenula, že kým v roku 2005 bol na Slovensku podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 6,7 %, tak v roku 2020 by to už malo byť 14 %. "V ostatných dvoch rokoch bol zaznamenaný pokles podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe, čo indikuje riziko nesplnenia slovenského záväzku," podčiarkla Burdová.