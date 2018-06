Za pomalý rozbeh výroby Tesly viní Musk sabotérov vo vlastných radoch

Elon Musk uviedol, že rozličné technologické problémy pretrvávajú aj preto, že medzi jeho zamestnancami sa nachádzajú sabotéri. Údajne sú podozriví aj zo založenia jedného požiaru.

Palo Alto 19. júna (TASR) - Výrobca elektrických áut Tesla amerického podnikateľa Elona Muska sa nemôže dostať do predpokladaného tempa výroby Modelu 3.



Musk uviedol, že rozličné technologické problémy pretrvávajú aj preto, že medzi jeho zamestnancami sa nachádzajú sabotéri. Údajne sú podozriví aj zo založenia jedného požiaru.



Majiteľ firmy v nedeľu (17.6.) v e-maile zamestnancom napísal, že sa sabotéri „dopustili početných a škodlivých sabotáží“, Televízna stanica o e-maile informovala v pondelok vo večerných správach.



Tesla sa v dôsledku ťažkostí s nábehom výroby Modelu 3 dostala do veľkých problémov.



Musk konštatoval, že zamestnanci pod nepravými užívateľskými menami urobili vo výrobnom systéme zmeny a množstvo veľmi citlivých údajov poslali na neznáme adresy.



Za útokmi by sa malo skrývať ešte aj niečo ďalšie. Preto sa tento týždeň robia vo firme hĺbkové kontroly. „Ako viete,“ pokračoval Musk, "existuje dlhý zoznam organizácií, ktoré by chceli, aby Tesla skrachovala“. Mal na mysli firmy z ropného a plynárenského priemyslu a špekulantov na Wall-Street, ktorí vsadili na jej neúspech.



Elon Musk už raz hovoril o podozrení zo sabotáže. Bolo to vtedy, keď raketa jeho firmy SpaceX vybuchla na odpaľovacej rampe. Kontrola však neskôr odhalila, že išlo o jej technický problém. Výbuch zničil veľmi drahý internetový satelit Facebooku.