Za prvé tri mesiace odmenila finančná správa tisícky firiem

Spoločnosti, ktoré sa do najlepšieho hodnotenia nezmestili, majú šancu tento stav zmeniť. Finančná správa prehodnocuje zatriedenie všetkých firiem raz ročne.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Finančná správa odmenila najrôznejšími benefitmi za prvé tri mesiace tohto roka tisícky najspoľahlivejších firiem vo viac ako 5000 prípadoch. Podnikateľov finančníci roztriedili podľa stanovených kritérií už v závere minulého roka. Spoľahlivé daňové subjekty môžu získať napríklad skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení či uprednostnenie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, informovala TASR hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.



"V takmer 3200 prípadoch išlo o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní, v 1250 prípadoch o uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania," spresnila Skokanová. Firmy si okrem toho v 444 prípadoch mohli vopred dohodnúť presný termín miestneho zisťovania a 283 podnikateľov využilo možnosť dohodnúť si miesto výkonu daňovej kontroly.



Finančná správa spustila projekt kategorizácie firiem podľa spoľahlivosti vlani v decembri, keď poslali vybraným daňovým subjektom oznámenie o pridelení benefitov. Najlepšie hodnotenie vtedy získalo 59 % firiem. "Benefity, ktoré poskytujeme spoľahlivým subjektom s najlepším hodnotením, by mali byť motiváciou aj pre ostatných klientov. V prípade, ak daňový subjekt počas roka prestane spĺňať kritériá spoľahlivého daňového subjektu, stratu benefitov mu oznámime do 30 dní," dodala Skokanová.



Spoločnosti, ktoré sa do najlepšieho hodnotenia nezmestili, majú šancu tento stav zmeniť. Finančná správa prehodnocuje zatriedenie všetkých firiem raz ročne. Kritériami sú napríklad dodržiavanie daňových a colných predpisov, podávanie daňových priznaní, dodržiavanie zákona o elektronických registračných pokladniciach či dodržiavanie platobnej disciplíny daní a cla.