Začal sa technologický festival IXPO

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na bratislavskom Tyršovom nábreží sa v piatok začal technologický festival IXPO. Nový koncept technologického podujatia pre odbornú, ale aj širokú verejnosť si kladie za cieľ zapísať Slovensko na mapu digitálne sa transformujúcej Európy.



Okrem prehliadky technológií globálnych lídrov prinesie aj silné zastúpenie domácich vývojárov, odborníkov a návštevníci sa môžu porozprávať aj s robotom Pepperom, alebo si vypočuť, ako vnímajú svet skutoční kyborgovia. Exponáty jednotlivých vystavovateľov si prezrel aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.



"Slovensko je krajina, ktorá rýchlo napreduje aj v oblasti technológií a inovácií, no podujatie, ktoré by to ukázalo v plnej kráse aj širokej verejnosti, tu chýbalo. IXPO má byť platformou, ktorá nám pomôže lepšie pochopiť meniaci sa svet a zároveň pritiahnuť ten svet k nám," zdôrazňuje Matej Drlička z Viva Events, organizátor podujatia.



Mnohé technológie vystavené na festivale sú k videniu na Slovensku prvý raz. Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenským národným múzeom uvádza projekt Slovakiana – zdigitalizované kultúrne dedičstvo, Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu predstavuje plány SR v oblasti autonómnej mobility a odohrá sa tu aj slovenská premiéra modelu elektrického auta či elektrických motoriek.



Vďaka virtuálnej realite sa návštevníci budú môcť zoznámiť s plánom najväčšieho slovenského mrakodrapu, ktorý je zároveň jedným z najväčších developerských projektov v Európe, virtuálne sa prejsť novou nemocnicou Bory či po galérii Andyho Warhola. Podľa organizátora sa technologický pokrok dostal do bodu, keď môže byť pre bežného človeka príliš abstraktný a neuchopiteľný. IXPO aj preto nechce byť iba bežnou konferenciou či výstavou, ale festivalom, ktorý sprístupní najnovšie technológie svetoznámych značiek širokej verejnosti.



Okrem toho návštevníkov čaká koncept smart mesta budúcnosti či virtuálne laboratórium, v ktorom si záujemcovia budú môcť dať urobiť vybrané vyšetrenia a ich výsledok sa dozvedia priamo na mieste. Takisto sa môžu naučiť, ako si založiť prvú kryptopeňaženku, či kúpiť prvý bitcoin.



Pre zábavychtivých je pripravená špeciálna Escape room, e-sportový turnaj vo Fortnite, ale aj najväčšia herná zóna na Slovensku. Rovnako sa návštevníci môžu stretnúť s vydavateľmi či autormi a prekladateľmi sci-fi a fantasy literatúry, ktorí sem zavítajú na besedu.



Prvý ročník technologického festivalu IXPO má ambíciu osloviť všetkých fanúšikov technológií bez rozdielu veku, pohlavia, profesie alebo znalostí. Podujatie potrvá do 28. apríla.