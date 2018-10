Začali sa Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

Za posledné dva roky sa o 4 % znížil počet tých spotrebiteľov, ktorým je jedno, z akej krajiny potraviny pochádzajú.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Až 65 % spotrebiteľov nakupuje potraviny na Slovensku, pokiaľ ich má na výber a považuje ich za najkvalitnejšie. Ukázal to prieskum agentúry GfK pre občianske združenie Kvalita z našich regiónov, výsledky ktorého prezentovali v pondelok v Bratislave.



Ako uviedli predstavitelia občianskeho združenia počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska, ktoré sa začali v pondelok a potrvajú do 21. októbra, každoročne sa do projektu zapája okolo milióna Slovákov. Za uvedené obdobie sa podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch o 60 %.



Prieskum tiež ukázal, že rovnaké percento ľudí sa doma, v práci i medzi priateľmi rozpráva o dosahu nákupného patriotizmu a kvalitu života. Za posledné dva roky sa o 4 % znížil počet tých spotrebiteľov, ktorým je jedno, z akej krajiny potraviny pochádzajú.



"Na základe výsledkov a zmien správania sa spotrebiteľov za posledných desať rokov si myslím, že dozrel čas na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľmi o ďalšie súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami a podobne," zhodnotil Ladislav Csengeri z GfK Slovensko.