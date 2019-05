Začína sa najväčší tender na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy

Na cesty prvej triedy bolo zabezpečených 200 miliónov eur nad rámec rozpočtu na obdobie štyroch rokov.

Bratislava 27. mája (TASR) – Najväčší tender na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy sa začína v týchto dňoch. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká s tým, že za štyri roky sa opravia stovky kilometrov ciest.



Na cesty prvej triedy bolo zabezpečených 200 miliónov eur nad rámec rozpočtu na obdobie štyroch rokov. Za túto sumu sa podľa Duckej dá opraviť alebo zrekonštruovať každý z nasledujúcich štyroch rokov približne 130 kilometrov ciest prvej triedy.



"Pre mňa boli cesty prvej triedy vždy prioritou a presadzoval som systémové riešenie, ktoré by zabezpečilo financovanie ich opráv a modernizáciu. Som rád, že najbližšie roky to bude mať môj nástupca jednoduchšie, pretože sa nám podarilo dohodnúť s ministerstvom financií dodatočné zdroje mimo prideleného rozpočtu na zlepšenie stavu ciest prvej triedy, na ktorých sa realizuje približne polovica dopravných výkonov," skonštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Pozitívom zákazky na program opráv ciest prvej triedy je podľa hovorkyne ušetrenie času na procesy verejného obstarávania na jednotlivé úseky. Cesty by sa tak podľa rezortu dopravy mali opravovať flexibilnejšie a rýchlejšie vo všetkých regiónoch Slovenska. O najakútnejších úsekoch, na ktoré sa vyčlenia financie z 200-miliónového balíka, bude rozhodovať Slovenská správa ciest (SSC) na základe obhliadky stavu ich vozovky. Následne bude zoznam vybraných úsekov schvaľovať ministerstvo dopravy.



"V prípade, ak súťaž prebehne hladko, už v tomto roku sa plánuje napríklad oprava nasledovných úsekov: I/63 Dolný Štál - Veľký Meder, I/72 Bystrá - Mýto pod Ďumbierom - Jarabá, I/20 Kendice - Haniska, I/65 hranica Banskobystrického samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja, koniec obce Turček," priblížila Ducká.