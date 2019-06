Zadefinujú sa podmienky výchovy dieťaťa pre dôchodkový vek

Ústavný zákon definuje, že rodičia majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa.

Bratislava 26. júna (TASR) - Poslanci koaličného Smeru-SD a SNS navrhujú novelou zákona o sociálnom poistení definovať výchovu dieťaťa ako aj podmienky na znížený dôchodkový vek. Dôvodom je ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Parlament posunul v stredu novelu zákona do druhého čítania.



Ústavný zákon definuje, že rodičia majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. "S cieľom zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa navrhuje upraviť najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od počtu vychovaných detí," priblížil poslanec Smeru-SD Marián Kéry. Dôchodkový vek bol zastropovaný na 64 rokov. Podľa návrhu zákona, ak rodič vychoval vychoval tri alebo viac detí, dôchodkový vek má byť byť 62 rokov a šesť kalendárnych mesiacov. Za výchovu dvoch detí má byť vek stanovený na 63 rokov, za výchovu jedného dieťaťa má byť dôchodkový vek 63 rokov a šesť kalendárnych mesiacov. Novela zákona o sociálnom poistení definuje podmienky, pri ktorých si môže žena a muž uplatniť nárok na znížený dôchodkový vek za výchovu detí. V praxi to bude znamenať zníženie dôchodkového veku a možnosť skoršieho odchodu do dôchodku v prípade vybranej skupiny osôb.



Okrem toho sa má upraviť definícia pojmu výchova dieťaťa, ako aj vznik a rozsah právnych účinkov dovŕšenia a určenia dôchodkového veku, resp. priznania dôchodku. Definícia výchovy sa má týkať vlastného, osvojeného aj zvereného dieťaťa do náhradnej starostlivosti rodičov. Jednou z podmienok výchovy je napríklad to, že sa poistenec bude musieť o dieťa starať najmenej desať rokov, kým nenadobudne plnoletosť alebo najmenej päť rokov, ak sa o dieťa začal starať po dovŕšení ôsmich rokov dieťaťa. Započítavať sa však má aj obodbie, počas ktorého sa rodič nemohol o dieťa starať pre nepriaznivý zdravotný stav alebo muselo byť dieťa umiestnené do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.



Najvyšší dôchodkový vek poistenca sa má znižovať za každé vychované dieťa o 6 mesiacov, najviac však o 18 mesiacov. Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja poistenci, teda napríklad manželia. Poslanci Smeru-SD však navrhujú, že rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa, bude možné zohľadniť len jednému poistencovi. Ak dieťa vychovávali manželia spolu v tom istom období, prednostne by sa to malo zohľadniť žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.



V prípade žien by sa skorší odchod do dôchodku v súvislsoti s dôchodkovým stropom mal dotknúť 4700 žien v roku 2022, týka sa to najmä tých, ktoré vychovali tri alebo štyri deti. Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 až 2022, nie je podľa analýzy sociálnych vplyvov možné v súčasnosti odhadnúť.



Novela zákona rieši aj výpočet sumy invalidného dôchodku v súvislosti s dôchodkovým stropom.



Zakotvenie maximálneho dôchodkového veku v Ústave SR sa prvýkrát dotkne poistencov až v roku 2020, aj novela by preto mala začať platiť až od tohto obdobia.