Zahraniční inšpektori nenašli v spoločnosti JAVYS žiadne nedostatky

Bratislava 20. októbra (TASR) - Na búranie chladiacich veží a evidenciu jadrových materiálov si "posvietili" aj zahraniční inšpektori. V spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., (JAVYS) nenašli žiadne nedostatky. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti JAVYS Miriam Žiaková.



Búranie chladiacich veží jadrovej elektrárne (JE) V1 v Jaslovských Bohuniciach podľa nej trvalo 272 pracovných dní, a to od 2. októbra 2017 do 1. októbra 2018. Posledný kus štvrtej veže "padol k zemi" 1. októbra 2018 o 13.30 hodine.



Podčiarkla, že demolácia chladiacich veží bola po celý čas sledovaná priamo na mieste v rámci pravidelných inšpekcií lokalitného inšpektora Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR. Okrem toho si na práce počas búrania chladiacich veží "posvietili" inšpektori ÚJD SR ešte trikrát v rámci plánovaných kontrol.



Žiaková pripomenula, že v roku 2017 boli inšpektori ÚJD SR na obhliadke veží a na inšpekcii zameranej na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti, požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrového zariadenia JE V1 z prevádzky a pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania.



Upozornila, že aj štyria zahraniční inšpektori vykonali v spoločnosti JAVYS kontrolu 8. októbra 2018, a to jeden zástupca Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Viedeň, jeden zástupca Euratom Luxemburg a dvaja zástupcovia ÚJD SR.



Inšpekcia MAAE, Euratom a ÚJD SR v lokalite Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach bola podľa nej zameraná na evidenciu jadrových materiálov, ktoré sú skladované v novovybudovanom Zariadení pre nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (napríklad z nemocníc a vedeckých pracovísk) a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi (napríklad neznámeho pôvodu alebo z trestnej činnosti).



Inšpektori podľa Žiakovej v hale skladovania vizuálne skontrolovali jadrové materiály pozostávajúce z ochranných puzdier pre rádioaktívne žiariče a preverili súlad parametrov s parametrami, deklarovanými v evidenčnej dokumentácii. Počas inšpekcie sa nezistili žiadne nedostatky.



Výsledky inšpekcií podľa hovorkyne potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice (EBO) a Mochovce (EMO) spĺňajú požiadavky a dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.



Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.