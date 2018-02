Počet zakázaných stránok s hazardom rastie, aktuálne ich je 150

Zamestnanci finančnej správy podľa Skokanovej zakročili už voči 272 webovým sídlam so zakázanou ponukou.

Bratislava 24. februára (TASR) - Už 150 webstránok s nelegálnym hazardom sa v súčasnosti nachádza na zozname zakázaných. Súd doteraz vydal 13 príkazov na zamedzenie vykonania platieb v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 44 príkazov na úplne zablokovanie prístupu na webstránky.



Podľa hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej, daniari neustále aktívne vyhľadávajú nelegálne hazardné stránky a upozorňujú na ne občanov. Počet zakázaných webových sídiel neustále stúpa.



Zamestnanci finančnej správy podľa Skokanovej zakročili už voči 272 webovým sídlam so zakázanou ponukou. S výzvou na ukončenie nelegálnej činnosti boli oslovené všetky dotknuté spoločnosti. Subjekty majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom 96 z nich na základe výzvy tak urobilo. Štyri subjekty prestali prevádzkovať službu ešte pred jej zaslaním. Ak vyzvané subjekty nelegálnu činnosť neukončia, dostanú sa na zoznam zakázaných webových sídiel.



Hovorkyňa daniarov upozorňuje, že využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj samotným používateľom. Môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí. Aj preto je zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete verejne dostupný, a to na portáli finančnej správy v časti "Hazardné hry".



Kontrola nelegálneho hazardu na internete je v kompetencii finančnej správy od júla 2017. Vyplynula jej z novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier.