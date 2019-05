Envirorezortu pribudne povinnosť zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.

Bratislava 29. mája (TASR) - Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami by sa mal aktualizovať na základe európskej smernice. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda. Zmeny sa dotknú napríklad základných pojmov, platnosti emisných kvót alebo modernizačného fondu.



Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR tiež podľa zákona pribudne povinnosť zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.