Zákon o registri partnerov verejného sektora otvoril rokovací deň

Bratislava 13. mája (TASR) - Okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora (RPVS), by sa mal nanovo vymedziť. Vyplýva to z novely zákona o registri partnerov verejného sektora, o ktorej poslanci rokovali v úvode tretieho dňa 45. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý návrh predložil, je nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora. Cieľom návrhu zákona je okrem iného nanovo vymedziť pojem "partner verejného sektora", a tým aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora postupom podľa tohto zákona.



Podľa novely by sa mal v rámci právnických osôb zúžiť verejný sektor len na "právnické osoby zriadené zákonom alebo založené štátom, obcou, vyšším územným celkom, v ktorých majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť, a zároveň nahradením definície týchto osôb pojmom 'verejný podnik'". Z právnických osôb zriadených zákonom zároveň návrh zákona vyníma komory zriadené zákonom.



Rezort podľa návrhu zredukoval objem možných administratívnych záťaží. Vymedzením verejného sektora by sa tiež mali zúžiť sledované transakcie, ako aj zjednodušiť procedúra verifikácie konečných užívateľov výhod.



"Na strane druhej však návrh zákona prináša aj nové prvky, ktorých cieľom je posilniť jeho účinnosť a prevenčný charakter zákona (napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra)," uviedli predkladatelia.



Na programe je aj návrh ministerstva spravodlivosti, ktorý má zrušiť podmienku veku pre kandidátov na európskeho prokurátora. Plénum má tiež rozhodnúť, či pošle do ďalšieho čítania novelu zákona o štátnych symboloch, ktorá má opraviť zákon z dielne SNS. Ten upravuje ochranu štátnych symbolov, ale tiež obmedzil hranie a spievanie cudzej štátnej hymny. To chce Most-Híd napraviť. Plénum má rokovať a následne rozhodovať aj o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou chce ministerstvo zdravotníctva zaviesť nový typ ambulancie zdravotnej záchrannej služby. Poslanci v pondelok vynechajú dopoludňajšie hlasovanie, o návrhoch budú rozhodovať až podvečer.