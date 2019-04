Zamestnanci CROWN Bevcan Slovakia protestovali, chcú vyjednávať

Návrh novej kolektívnej zmluvy odborári predložili zamestnávateľovi v januári tohto roka, čím chceli kontinuálne nadviazať na podmienky a dohody platné v doterajšej kolektívnej zmluve.

Kechnec 12. apríla (TASR) – Na protestnom zhromaždení zamestnancov spoločnosti CROWN Bevcan Slovakia, s. r. o., v priemyselnom parku pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie sa v piatok stretli desiatky ľudí. Cieľom bolo podporiť kolektívne vyjednávanie v podniku a zároveň deklarovať obhajobu požiadaviek zamestnancov predložených v návrhu novej kolektívnej zmluvy.



„Hlavnou požiadavkou zamestnancov je zavedenie vyplácania 13. platu, zmena spôsobu a výšky vyplácania zmenového a rizikového príplatku, vyplácanie príspevku do doplnkového dôchodkového sporenia nad zákonnú povinnosť, a tiež zvýšenie príspevku na cestovanie do práce,“ informoval člen predsedníctva Rady OZ KOVO Ján Šlauka.



Ako dodal, návrh novej kolektívnej zmluvy odborári predložili zamestnávateľovi v januári tohto roka, čím chceli kontinuálne nadviazať na podmienky a dohody platné v doterajšej kolektívnej zmluve. „Tá je síce účinná do konca decembra 2019, ale vzhľadom na ťažkopádnosť a zdĺhavosť rokovaní medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov sme chceli vytvoriť dostatočný časový priestor na vzájomné rokovania bez časového stresu,“ spresnil s tým, že to považujú za nekorektné a zámerné odďaľovanie začiatku kolektívneho vyjednávania. Pripomenul, že ide o pracovisko v rizikových kategóriách tri a štyri.



„Prvý termín, ktorý bol odozvou na začatie kolektívneho vyjednávania, je až 7. máj. Problémom je celý ten proces kolektívneho vyjednávania,“ dodal.



Podľa predsedu odborov spoločnosti Petra Želenáka zamestnávateľ na návrh odpovedal po tom, ako ho upozornili na uplynutie zákonnej lehoty. „Následne sme ani veľmi nedostali odpoveď. Dostali sme len taký list, v ktorom žiadal viac času na prípravu,“ vysvetlil s tým, že odborári tomu vyhoveli, no zároveň chceli odpoveď na to, s ktorými bodmi nesúhlasí, žiadali aj protinávrh. „Toto sa nestalo. Prišiel nám list, v ktorom sa uvádza, že nesúhlasí ani s jedným bodom nášho návrhu, čo pre nás bolo maximálne prekvapujúce,“ dodal s tým, že sú teraz v neistote a nevedia, či zamestnávateľ vôbec chce vyjednávať.



„Je politikou spoločnosti nekomentovať prebiehajúce vyjednávania. Môžeme však potvrdiť, že spoločnosť riadne reagovala na návrh kolektívnej zmluvy v termíne dohodnutom s odborovou organizáciou, s označením častí, ktoré sú prijaté a častí, ktoré vyžadujú ďalšie rokovanie, a navrhla konkrétny termín na prvé osobné stretnutie v rámci kolektívneho vyjednávania. Odborová organizácia len v dnešný deň doručila návrh nového termínu a spoločnosť v tejto chvíli interne posudzuje možnosť takémuto návrhu vyhovieť,“ uviedol vo svojom stanovisku pre TASR Michal Kondrot za firmu CROWN Bevcan Slovakia, s. r. o.



Miestni odborári zorganizovali protestné zhromaždenie zamestnancov aj pred dvomi rokmi, dôvodom boli podľa nich zlé pracovné podmienky a neakceptovanie návrhov zo strany odborovej organizácie.



Uvádzaná spoločnosť pôsobí v priemyselnom parku v Kechneci od roku 2009 a zaoberá sa výrobou plechoviek na sýtené nápoje. Súčasná výrobná kapacita predstavuje 1,5 miliardy plechoviek ročne. V spoločnosti pracuje 175 zamestnancov, väčšina v nepretržitej prevádzke. Priemerná mzda zamestnancov sa pohybuje na úrovni 1300 eur mesačne brutto.