Zamestnanci U.S. Steel žiadali v Košiciach vyššie tarifné mzdy

Košice 17. mája (TASR) – Zvýšenie tarifných miezd žiadalo viac ako tisíc zamestnancov oceliarní U.S. Steel na piatkovom zhromaždení a pochode v centre Košíc. Podujatie organizovali odborári z hutníckej fabriky na podporu kolektívneho vyjednávania. Pre nespokojnosť s zvyšovaním miezd odbory v apríli vyhlásili v podniku štrajkovú pohotovosť.



"Je to podpora zamestnancov vyjadrená verejne, že chceme dosiahnuť vyššie tarifné mzdy, ako doteraz ponúka zamestnávateľ, čo je v priemere len 20 eur na zamestnanca," uviedol k akcii pre TASR predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga. Zástupcovia zamestnancov v rámci kolektívneho vyjednávania dodatku ku kolektívnej zmluve trvajú na svojej požiadavke zvýšenia tarifnej mzdy o 70 eur.



Pre nedohodu vyhlásili kolektívne vyjednávanie v apríli za sporné a bola k nemu prizvaná sprostredkovateľka určená ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. "V prípade, že sa obe vyjednávacie strany nedohodnú ani za aktívnej účasti sprostredkovateľky, bude toto konanie vyhlásené za neúspešné a zástupcovia zamestnancov potom nevylučujú ani krajné riešenie - vyhlásenie štrajku," informovali odborári. Najbližšie rokovanie bude v utorok 21. mája.



Vedenie fabriky poukazuje najmä na zhoršujúcu sa situáciu na trhu s oceľou. V hutníckom závode je v mesiaci máj zavedený štvordňový pracovný týždeň. Prezident U.S. Steel Košice James Bruno už pripustil, že by sa toto opatrenie mohlo predĺžiť aj na jún.



"Aktivity odborárov komentovať nebudeme. Sú detailne informovaní o situácii na trhu s oceľou. O tom, aká je vážna, hovorí aj štvrtkové vyhlásenie asociácie európskych oceliarov Eurofer," uviedol v piatok pre TASR hovorca košických oceliarní Ján Bača. Podľa Euroferu hrozí európskemu oceliarskemu sektoru nová kríza. Dôvodom je kombinácia viacerých nepriaznivých faktorov, ako sú zvyšovanie dovozu ocele, spomaľovanie rastu ekonomiky, vysoké a nestabilné ceny surovín či rastúce ceny emisných povoleniek.



Odborári podľa Vargu vedia o zložitej situácii v oceliarskom priemysle. "Tie vplyvy trhu sú jedna vec, druhá je, že my naozaj chceme upozorniť celé Slovensko a všetkých pracujúcich, že sme členmi Európskej únie a naozaj si zaslúžime za prácu v Európe aj európsku plácu. Aj tento podporný míting je vyjadrením toho, že by sme mali vnímať tieto veci aj na Slovensku tak, ako sa má," povedal.