Odborári rokujú s U.S. Steel Košice, nechcú masívne prepúšťanie

Bratislava 23. júla (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa mala zaoberať situáciou v oceliarskom priemysle. Vyzývajú ju k tomu v petícii zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá ohlásila, že do roku 2021 zníži počet zamestnancov v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Túto výzvu podporili aj odborári zo Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO v Žiari nad Hronom, Železiarní Podbrezová i Krompách.



Odborári odštartovali rokovania s vedením spoločnosti, aby sa nenaplnili predpovede o masívnom prepúšťaní. "Tento krok hodnotíme ako negatívny, no celkovo rok 2019 hodnotíme ako veľmi zložitý pre U. S. Steel Košice a dcérske spoločnosti a o podobných možnostiach riešenia sme vedeli," priblížil predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga. Spoločnosť o znižovaní počtu zamestnancov informovala v piatok (19. 7.), už začiatkom februára tohto roka bolo podľa Vargu vedením spoločnosti deklarované znižovanie zamestnancov o 5 % v priebehu nasledujúcich troch rokov. "Už v máji a júli sa v U.S. Steel Košice pristúpilo k dohode medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou, že v uvedené mesiace budú zamestnanci pracovať v skrátenom štvordňovom pracovnom týždni. Za piaty deň dostanú 60 % kompenzáciu z platu. Je predpoklad, že sa tak stane aj v auguste. Rozhodne sa až koncom tohto týždňa," doplnil Varga.



Odborári aktuálne rokujú s vedením spoločnosti, aby sa nenaplnili predpovede o masívnom prepúšťaní. "Je predpoklad, že riešením na redukciu zamestnancov budú motivačné programy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Práve prebieha motivačný program pre odchod pracujúcich penzistov. Na margo avizovaného počtu prepustených, 2500 pracovných pozícií zahŕňa aj miesta tzv. kontraktorov, t.j. nakupovanej pracovnej činnosti (pravidelnej i nepravidelnej, napr. počas veľkých opráv)," priblížil Varga.



Odborári okrem toho spustili petíciu zameranú na férové podnikanie v Európe v hutníckom odvetví, s dôrazom na sociálne vplyvy na zamestnancov a ich rodiny. "Týmto počinom chceme vyvinúť na predstaviteľov slovenskej vlády užitočný tlak, aby sa pretavil nielen na prijateľné podmienky v našom štáte, ale i v EÚ," priblížil zámer Varga.



Na túto výzvu podľa jeho slov pozitívne zareagovali aj odborári zo Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO v Žiari nad Hronom, Železiarní Podbrezová i Krompách. Varga tiež priblížil, že s ministrami a premiérom o situácii v oceliarskom priemysle rokovali už v júni tohto roka. "Boli sme vypočutí, ale je to málo. Naozaj potrebujeme v týchto časoch byť nielen vypočutí, ale potrebujeme i nástroje na preklenutie tohto obdobia," dodal Varga s tým, že počas tohto týždňa bude zasadať mimoriadne predsedníctvo organizácie Odborového zväzu KOVO. "Budeme spoločne hovoriť o stratégii riešenia vzniknutej situácie," dodal Varga.