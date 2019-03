Štrajk sa nekoná: Zamestnanci Continentalu sa dohodli s vedením

Po niekoľkomesačnom kolektívnom vyjednávaní sú tak zástupcovia odborov pripravení uzavrieť celý proces podpisom novej kolektívnej zmluvy.

Zvolen 12. marca (TASR) - Vo zvolenskej spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, špecializujúcej sa na výrobu brzdových strmeňov, sa štrajkovať nebude. Rozhodli o tom v uplynulých dňoch hlasovaním zamestnanci firmy.



Zamestnanci hlasovali o návrhu zamestnávateľa navýšiť tarifnú mzdu výrobných zamestnancov o 54 eur a vyplácať im k tomu individuálnu zložku mzdy v priemere 22 eur na zamestnanca a nevýrobným zamestnancom zvýšiť tarifné mzdy o 78 eur. Väčšina hlasujúcich s návrhom súhlasila. Takto upravené mzdy majú byť doplatené aj spätne od 1. februára tohto roku.



Ako pre TASR uviedol predseda Základnej organizácie OZ KOVO Continental Zvolen Marián Tuhársky, do hlasovania sa zapojilo viac ako 60 percent z takmer 1300 zamestnancov spoločnosti. Väčšina z nich, zhruba 65 percent, sa stotožnila s posledným návrhom zamestnávateľa. "Výbor našej základnej organizácie toto rozhodnutie zamestnancov rešpektuje a dňom 11. marca zároveň ukončil štrajkovú pohotovosť,“ konštatoval.



Ako dodal, návrh zamestnávateľa je prijateľný aj pre odborárov, nakoľko ich návrh bol rovnaký, akurát nanovo stanovené tarifné mzdy mali byť vyplácané od januára tohto roku, teda ešte o mesiac skôr, ako navrhoval zamestnávateľ.



Po niekoľkomesačnom kolektívnom vyjednávaní, ktorého sa vo februári zúčastnil aj sprostredkovateľ pridelený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sú tak zástupcovia odborov pripravení uzavrieť celý proces podpisom novej kolektívnej zmluvy. Malo by sa tak stať už v najbližších dňoch. "Popri tom chceme aj naďalej intenzívne komunikovať so zamestnávateľom a hľadať riešenia aj v ďalších problémových oblastiach, ktoré ťažia zamestnancov," doplnil Tuhársky.