Zamestnanosť v eurozóne vzrástla vo 4. kvartáli na nový rekord

Z členských štátov EÚ najvýraznejšie vzrástla zamestnanosť medzikvartálne na Malte, v Estónsku, vo Fínsku a v Luxembursku.

Luxemburg 14. marca (TASR) - Zamestnanosť v eurozóne, ako aj celej Európskej únii (EÚ), vzrástla vo 4. kvartáli na nový rekord. Informoval o tom v stredu štatistický úrad EÚ Eurostat.



Počet zamestnaných sa v krajinách eurozóny v poslednom štvrťroku minulého roka zvýšil oproti 3. kvartálu o 0,3 % na rekordných 156,7 milióna. V porovnaní s tempom rastu v období od júla do konca septembra to znamená mierne spomalenie, keď v 3. kvartáli dosiahol rast 0,4 %.



Mierne spomalenie tempa rastu zamestnanosti vykázala eurozóna aj v medziročnom porovnaní. Zatiaľ čo v 3. kvartáli rast dosiahol 1,7 %, v období od októbra do konca decembra predstavoval 1,6 %.



Rekordné hodnoty v počte zamestnaných evidovala aj širšia EÚ. V rámci nej sa zamestnanosť zvýšila vo 4. kvartáli medzištvrťročne o 0,2 % na 236,8 milióna ľudí. Medziročne zamestnanosť v EÚ vzrástla o 1,5 %.



Z členských štátov EÚ najvýraznejšie vzrástla zamestnanosť medzikvartálne na Malte (+1,8 %), v Estónsku (+1,6 %), vo Fínsku (+1,2 %) a v Luxembursku (+1,1 %). Naopak, klesla v Taliansku a Poľsku (v obidvoch prípadoch o 0,3 %) a v Litve a Grécku (v obidvoch prípadoch o 0,1 %).



Za celý rok 2017 sa počet zamestnaných v eurozóne, ako aj v EÚ zvýšil o 1,6 %. To znamená zrýchlenie rastu oproti roku 2016, v ktorom zamestnanosť vzrástla v rámci eurozóny o 1,3 % a v rámci EÚ o 1,2 %.