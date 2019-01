Zamestnanosť v Spojenom kráľovstve dosiahla na konci novembra rekord

Podľa údajov ONS počet ľudí v Spojenom kráľovstve, ktorí mali prácu za tri mesiace do konca novembra 2018, stúpol o 141.000 oproti predchádzajúcim trom mesiacom a medziročne o 328.000.

Londýn 22. januára (TASR) - Zamestnanosť v Spojenom kráľovstve sa koncom minulého roka, pár mesiacov pred vystúpením krajiny z Európskej únie (EÚ), zvýšila na nový rekord. Informoval o tom v utorok štatistický úrad ONS.



Podľa údajov ONS počet ľudí v Spojenom kráľovstve, ktorí mali prácu za tri mesiace do konca novembra 2018, stúpol o 141.000 oproti predchádzajúcim trom mesiacom a medziročne o 328.000 na rekordných 32,53 milióna. Miera zamestnanosti pritom dosiahla 75,8 % a bola najvyššia v histórii týchto štatistík, ktorá siaha do roku 1971.



Nezamestnanosť pritom stagnovala, keďže medzi septembrom a novembrom 2018 stúpla len o 8000 oproti obdobiu august-október, čo nemalo vplyv na mieru nezamestnanosti, ktorá podľa predbežných údajov zostala na úrovni 4 %. V medziročnom porovnaní sa počet nezamestnaných za tri mesiace do konca novembra 2018 znížil o 68.000 osôb na 1,37 milióna osôb.



Aj podiel obyvateľov, ktorí mali prácu, bol najvyšší v histórii záznamov, povedal David Freeman, vedúci oddelenia v ONS, ktoré sleduje vývoj na trhu práce.



"A podiel ľudí, ktorí hľadajú prácu a nedokážu si ju nájsť, zostal na najnižšej úrovni za viac ako 40 rokov," dodal.



Priemerná mzda bez odmien sa za 12 mesiacov do konca novembra 2018 zvýšila o 3,3 %. Tempo jej rastu tak bolo väčšie ako inflácia.