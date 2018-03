Správu aktualizujeme.

Bratislava 23. marca (TASR) – Zamestnávanie ľudí na dohodu prostredníctvom projektu REPAS môže predstavovať z dlhodobejšieho hľadiska riziko pre trh práce. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý si posvietil na tento projekt. Kontrolóri zisťovali, či realizácia rekvalifikácie pri uplatnení sa uchádzačov na trhu je účinná, efektívna a či vďaka nej došlo k zníženiu nezamestnanosti.



NKÚ upozorňuje, že do pol roka od skončenia rekvalifikácie všetkých uchádzačov prostredníctvom projektu sa zamestnalo 18.245 občanov, čo predstavuje efektívnosť pod 50 %. Viac ako polovica podporených ľudí sa tak po ukončení kurzov do šiestich mesiacov na trhu práce vôbec neuplatnila.