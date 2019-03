Zamestnávatelia kritizujú zvýšenie dní voľna, firmy to môže poškodiť

V dôvodovej správe k novele Zákonníka práce je podľa AZZZ SR uvádzané, že novela nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a vplyv na podnikateľské prostredie, čo podľa nich nie je pravda.

Bratislava 13. marca (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR trvá na tom, aby sa nemenil výmer dovolenky pre zamestnancov bez ohľadu na ich vek. Upozorňuje na to, že už v súčasnosti sa dá v rámci kolektívneho vyjednávania vyrokovať viac dní voľna. Zvýšenie dní dovolenky na päť týždňov pre všetkých navrhuje v novele Zákonníka práce poslanec SNS Tibor Jančula.



"AZZZ SR je znepokojená, akým spôsobom sa opäť predkladajú zmeny Zákonníka práce. Bez akejkoľvek diskusie so zástupcami sociálnych partnerov, ktorých sa táto téma bytostne dotýka, a bez akejkoľvek reálnej analýzy vplyvov," upozornila v stanovisku pre médiá hovorkyňa AZZZ SR Miriam Špániková.



V dôvodovej správe k novele Zákonníka práce je podľa AZZZ SR uvádzané, že novela nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a vplyv na podnikateľské prostredie. "Nie je to pravda a považujeme to za účelové zavádzanie predkladateľa s cieľom zbierať politické body," uviedla Špániková.



Zástupcovia zamestnávateľov upozorňujú na to, že už v súčasnosti je možné dohodnúť si v kolektívnej zmluve aj vyššiu výmeru dovolenky, ako je zákonom stanovená dĺžka. "Preto sme za ponechanie súčasného stavu, kde si formou kolektívneho vyjednávania môžu zástupcovia zamestnancov dohodnúť okrem iného napríklad aj dĺžku dovolenky. Systém odmeňovania, benefitov a iných pracovnoprávnych vzťahov zároveň považujeme za internú záležitosť každého podnikateľského subjektu, ktorý sám najlepšie vie, aké sú jeho ekonomické možnosti," upozornila Špániková.



Prijatie novely z dielne SNS podľa zamestnávateľov môže spôsobiť problémy predovšetkým vo firmách, kde je nepretržitá prevádzka a kde budú musieť hľadať za zamestnanca náhradu. "V súčasnosti, keď zamestnávatelia bojujú s akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl, môže aj táto novela spôsobiť zamestnávateľom personálny problém a zvýšenie nákladov v dôsledku nadčasov alebo prijímania novej pracovnej sily," dodala Špániková.