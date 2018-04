Zamestnávatelia majú zväčša záujem o stredoškolákov

Analýzy spoločnosti poukazujú na to, že pri netechnických pracovných pozíciách konkurujú stredoškolákom aj uchádzači s vysokou školou.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Na podanie prihlášky na strednú školu zostáva deviatakom už iba posledných sedem dní. Výber strednej školy môže byť veľmi dôležitý, väčšina zamestnávateľov na pracovnom portáli Profesia.sk totiž vyžaduje práve stredoškolské vzdelanie.



Až 62 % ponúk práce na portáli je podiel pracovných inzerátov na Profesia.sk, v ktorých zamestnávatelia vyžadujú strednú školu. Tento podiel sa pritom za posledných 5 rokov nezmenil.



Vlani portál evidoval celkový počet takmer 275.000 pracovných ponúk, z toho bolo až 162.820 inzerátov, v ktorých firmy vyžadovali od uchádzačov stredoškolské vzdelanie. Ich počet každý rok rastie.



Analýzy spoločnosti Profesia však poukazujú na to, že pri netechnických pracovných pozíciách konkurujú stredoškolákom aj uchádzači s vysokou školou. Najmä absolventi spoločenských či prírodných vied sa totiž často hlásia práve na pozície, na ktoré stačí aj stredná škola.



Napriek týmto skutočnostiam záujem o vysokoškolské štúdium neupadá. Na pomerne veľké rozdiely na Slovensku medzi zárobkami ľudí s univerzitou a s maturitou poukazovala medzinárodná organizácia OECD. Tá uvádza, že sú u nás nadpriemerné mzdové rozdiely medzi stupňami dosiahnutého vzdelania. Veľké rozdiely potvrdzujú aj štatistiky zo mzdového portálu Platy.sk.



Podľa neho je rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským titulom a zamestnanca s maturitou zhruba 47 %. Oproti pracovníkovi bez maturity, zarobí dokonca človek s vysokou školou až o 78 % viac.



Analýza životopisov ukazuje, že uchádzači so stredoškolským vzdelaním reagujú najčastejšie na ponuky predavača, administratívneho pracovníka či odborného predajcu.



V prípade pozícií, ktoré sú vhodné pre ľudí, ktorí majú stredoškolské vzdelanie, sa hovorí pomerne často o príležitostiach v obchode, vo výrobe, administratíve. Štvrtým najčastejšie inzerovaným odvetvím, do ktorého hľadajú zamestnávatelia stredoškolsky vzdelaných ľudí, je však napríklad aj IT.



Zamestnávatelia, ktorí majú problém zohnať uchádzačov o prácu, neustále znižujú svoje požiadavky. To spôsobuje, že klesá podiel pracovných ponúk, v ktorých zamestnávatelia vyžadujú vysokú školu. Za dva roky klesol ich podiel o 4 percentuálne body, pričom aktuálne ide o približne 8 % ponúk.



