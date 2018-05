Zápočtový list pomôže pri preukázaní obdobia dôchodkového poistenia

Zápočtový list je teda dôležitý dokument a slúži predovšetkým pre potreby zamestnanca. Vyhotovuje mu ho zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru.

Bratislava 10. mája (TASR) - Pri odchode do dôchodku občan potrebuje pri vybavovaní svojho dôchodku viaceré doklady. K najdôležitejším patrí evidenčný list dôchodkového poistenia, ktorý zaňho do Sociálnej poisťovne zasiela zamestnávateľ a ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o dobách jeho dôchodkového poistenia. Môže sa však stať, že takýto doklad občanovi chýba a v takom prípade ho ako podporný prostriedok môže zastúpiť tzv. zápočtový list.



Zápočtový list je teda dôležitý dokument a slúži predovšetkým pre potreby zamestnanca. Vyhotovuje mu ho zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru. Uvádzajú sa v ňom údaje ako počet odpracovaných rokov, počet dní práceneschopnosti, zrážky zo mzdy a ich poradie, vyplácané odchodné a pod., ktoré by v budúcnosti občan mohol potrebovať nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj v ďalších inštitúciách. Na účely dôchodkového poistenia je teda možné zápočtový list použiť ako podporný dôkazný prostriedok na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia, ak toto obdobie nie je možné preukázať obvyklým spôsobom.



"Obvyklým spôsobom znamená evidenčným listom dôchodkového poistenia, evidenčným listom dôchodkového zabezpečenia, prípadne potvrdením zamestnávateľa o dobe zamestnania vyhotoveným na tento účel. Hoci zápočtový list nemôže v plnej miere nahradiť spomínané doklady, pretože neobsahuje všetky údaje potrebné v dôchodkovom konaní, v prípade, že tieto nie sú k dispozícii, je možné ho priložiť ku žiadosti o dôchodok ako podporný dôkazný prostriedok," radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.