Zásoby ropy v USA vzrástli na najvyššiu úroveň v tomto roku

New York 2. mája (TASR) - Ceny ropy klesli, keď trhy zareagovali na informácie amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy zaznamenali rast na najvyššiu úroveň od konca minulého roka. Navyše sa zvýšili aj zásoby benzínu, ako aj produkcia ropy v USA, ktorá za minulý týždeň dosiahla nový rekord.



Zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 27. apríla o 6,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na zhruba 436 miliónov barelov. Analytici očakávali zvýšenie zásob len o 739.000 barelov.



Zvýšili sa aj zásoby benzínu, pričom analytici očakávali ich pokles. Počítali s tým, že za minulý týždeň klesnú o 587.000 barelov, v skutočnosti zaznamenali rast o 1,2 milióna barelov.



Navyše, ministerstvo energetiky oznámilo, že produkcia ropy dosiahla v minulom týždni nový rekord, 10,62 milióna barelov denne. Týždenné údaje sú však menej spoľahlivé ako údaje za celý mesiac. Tie ostatné zverejnilo ministerstvo za mesiac február a aj tie znamenali rekord. Ako ministerstvo uviedlo, za február dosiahla produkcia ropy v USA 10,26 milióna barelov denne, čo znamená mesačný rekord a druhé miesto v produkcii ropy vo svete za Ruskom.



V reakcii na najnovšie údaje cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 17.47 h SELČ o 49 centov na 72,64 USD (60,50 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 67,11 USD/barel, čo znamená pokles o 14 centov.



(1 EUR = 1,2007 USD)