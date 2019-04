Zastavenie starých exekúcií ovplyvní aj štátny rozpočet

Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017.

Bratislava 14. apríla (TASR) - V prípade schválenia zákona o ukončení niektorých exekúcií by mal byť dosah na rozpočet verejnej správy na budúci rok viac ako 34 miliónov eur. Ministerstvo spravodlivosti avizuje, že výsledná suma ešte nie je konečná. Závisí podľa hovorkyne rezortu Zuzany Drobovej od počtu výnimiek v zákone a taktiež od paušálnej sumy trov starých exekúcií, na ktoré má exekútor nárok.



Rezort okrem iného absolvoval rokovania o financovaní návrhu s ministerstvom financií. Pripravovaný materiál predpokladá, že vplyv na rozpočet verejnej správy bude na rok 2020 predstavovať 34,24 milióna eur, na rok 2021 4,22 milióna eur, na rok 2022 3,29 milióna eur a na rok 2023 1,43 milióna eur.



"Pre korektnosť je potrebné uviesť, že aj keď dosah na rok 2020 vyzerá ako vysoký, v skutočnosti ide len o to, že tým, že sa zastavenie exekúcií urýchli, urýchli sa aj vynakladanie prostriedkov, ktoré by v prípade, že tento zákon nebude prijatý, štát aj tak platil," uviedla Drobová s tým, že tento postup sa dá ilustrovať na príklade predčasného splatenia hypotéky, ktorá by sa mohla splácať ešte ďalších 20 rokov. "Našou snahou je, aby sa súdy starými exekúciami počas ďalších 20 rokov nezaoberali," pripomenula.



Drobová zároveň informovala, že návrh zákona bol predložený na záverečné posúdenie vplyvov Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, Legislatívnej rady vlády SR, ako aj na rokovanie vlády SR.



Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.