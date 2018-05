Zatepľovanie verejných budov bude rýchlejšie a efektívnejšie

Rezort financií zároveň uviedol, že bude možné na tieto projekty využívať aj súkromné spoločnosti a súkromné prostriedky.

Bratislava 12. mája (TASR) – Zatepľovanie verejných budov ako sú školy, budovy ministerstiev, nemocnice či internáty, by malo byť jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že na základe novej metodiky Eurostatu prostriedky vynaložené na energetické zhodnocovanie verejných budov nebudú mať negatívny vplyv na verejné financie.



Rezort zároveň uviedol, že bude možné na tieto projekty využívať aj súkromné spoločnosti a súkromné prostriedky. Tým sa podľa MF SR otvárajú nové investičné možnosti na renováciu, zhodnotenie verejných budov a výrazné zníženie ich nákladov na energie. Rekonštrukciou by sa mohli znížiť náklady na energie v súčasnosti vo viac ako 15.000 verejných budovách.



Po novom bude mechanizmus umožňovať modernizáciu verejných budov bez potreby úvodného investičného výdavku z verejných zdrojov. Podľa rezortu financií verejný subjekt vypíše napríklad na projekt zatepľovania verejné obstarávanie, do ktorého sa budú môcť prihlásiť súkromné spoločnosti s licenciou od ministerstva hospodárstva. "Víťaz súťaže uzatvorí s danou inštitúciou zmluvu, v ktorej sa zaviaže, že po realizácii projektu dôjde k zníženiu nákladov na energie. Výdavky na energie sa tak po realizácii diela verejnému subjektu znížia. Tieto ušetrené peniaze sa použijú na platby spoločnosti, ktorá projekt realizovala," uviedlo MF SR s tým, že investíciu bude verejný subjekt splácať postupne v podobe platieb za energetické služby z úspor na energiách. Súkromný investor bude počas celého obdobia trvania zmluvy garantovať funkčnosť opatrení, servis aj úroveň úspor.



Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou zverejnili tzv. používateľskú príručku pre zmluvy o garantovaných energetických službách. "Tá vysvetľuje podrobnosti vrátane zmluvných ustanovení a iných detailov, ktoré rozhodujú o tom, či je prevažná časť rizík spojených s takouto zmluvou na súkromnej spoločnosti, a tým pádom nemá negatívny vplyv na verejné financie," priblížil rezort financií. Ministerstvo zároveň pripravuje návrh legislatívnych zmien a usmernenie, ktoré umožnia tento nástroj široko využívať v podmienkach SR.