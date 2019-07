Žatva je v plnom prúde, aj pre sucho bude pravdepodobne priemerná

Južne položené regióny so žatvou pomaly končia, severné regióny sa do žatvy zapoja až o niekoľko dní.

Bratislava 24. júla (TASR) - Poľnohospodári majú žatvu v plnom prúde. Doteraz pokosili asi 90 % repky, 80 % jačmeňov, 70 % pšenice, rozbehli sa aj kosby raže a ovsa. Južne položené regióny so žatvou pomaly končia, severné regióny sa do žatvy zapoja až o niekoľko dní. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Upozornila, že v tomto roku sa pod výsledky žatvy podpíše extrémne suchý marec a apríl. "Následne sme síce mali daždivý máj, ale potom prišiel opäť suchý jún, ktorý zanechal ďalšie stopy na úrode. Aj preto žatva 2019 bude priemerná. O definitívnych číslach budeme hovoriť až po skončení sa žatvy, pretože úrodu ovplyvnia aj severne položené regióny, ktoré sa budú do žatvy pridávať, respektíve sa pridali až v tomto období," spresnila.



Podľa Holéciovej tohtoročnú úrodu ovplyvní aj kalamitný výskyt hraboša poľného, ktorý nežerie úrodu len v Trnavskom kraji, ale už sa dostal aj do Nitrianskeho kraja, problémy s ním majú aj v oblasti Levíc, Galanty, ale aj Bánoviec nad Bebravou. "Otázne je, aký vplyv zanechali na obilninách nedávny ľadovec a lokálne búrky, ktoré sa prehnali oblasťou Popradu," poznamenala.



"Z nášho žatevného monitoringu ďalej vyplýva, že niektorých poľnohospodárov sklamala kvalita jačmeňa pestovaného na sladovnícke účely, hoci úrody nebolo málo. Majú problém s parametrami, napríklad podielom tzv. predného zrna a obsahom dusíkatých látok, teda s hodnotami, ktoré ovplyvňujú kvalitu jačmeňa pestovaného na sladovnícke účely. Ak takýto jačmeň nespĺňa parametre na výrobu sladu, stáva sa z neho jačmeň vhodný len na skŕmenie pre zvieratá," povedala.



Zdôraznila, že výsledky žatvy ovplyvní počasie a to, kde koľko a v akých regiónoch spadlo zrážok v predchádzajúcich mesiacoch. "Teda počítame s regionálnymi rozdielmi a aj s rozdielmi medzi jednotlivými podnikmi, všetko v závislosti od množstva vlahy v pôde," podčiarkla.



Upozornila na to, že poľnohospodári majú pred sebou ešte zber jesenných plodín – kukurice, slnečnice, cukrovej repy, zemiakov. Aj pre ich ďalší vývoj bude nesmierne dôležité, aby prišiel dážď. "Napríklad kukurica potrebuje v tomto období, keď sa opeľuje, dostatok zrážok. V porastoch musí byť vlaha, aby peľ nevyschol. Zrážky – aspoň 40 až 50 milimetrov ešte v júli, si žiada aj cukrová repa, a obdobne aj v auguste. V tejto chvíli predpovedať úrody cukrovej repy by bolo nezodpovedné. Pestovatelia však robia maximum pre to, aby dosiahli čo najlepšie úrody," doplnil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska (zväz je členom SPPK).



Holéciová dodala, že dostatok zrážok podporí rast jesenných plodín a prispeje k dobrým úrodám na jeseň tohto roka. "V súčasnosti podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) je približne 90 % územia Slovenska zasiahnutého suchom. V povrchovej vrstve pôdy sa situácia o niečo zlepšila na severe stredného Slovenska, ale v hlbších vrstvách sa zmeny ešte neprejavili a SHMÚ hovorí o extrémnom suchu. V tejto vrstve pôdy je extrémne sucho až na 12 % územia Slovenska, najmä na krajnom východe a severe západného Slovenska," uzavrela.