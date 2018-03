VIDEO: Záujem investorov z oblasti IT o Košice stále pretrváva

Výkonný riaditeľ združenia Košice IT Valley Pavol Miroššay tvrdí, že investori stále zvažujú Košice ako zaujímavú destináciu na investovanie.

Košice 24. marca (TASR) – Aj napriek tomu, že v Košiciach pracuje už viac ako 11.000 ľudí v IT sektore, investori stále zvažujú Košice ako zaujímavú destináciu na investovanie. Tvrdí to výkonný riaditeľ združenia Košice IT Valley Pavol Miroššay.



"Počas ostatného roka sme mali možnosť rokovať s asi piatimi rôznymi firmami, ktoré prejavili záujem o to, aby investovali v Košiciach. To znamená, že Košice sa dostali do tzv. short listu – zoznamu miest alebo destinácií, kde by chceli investovať," uviedol pre TASR Miroššay.







Ide podľa jeho slov o menšie investície, ktoré začínajú na úrovni 25 až 50 pracovných miest. "Takáto investícia v dlhodobom horizonte niekoľkých rokov môže priniesť dokonca až 500 pracovných miest. Takže pre nás je veľmi dôležité venovať sa aj takýmto, na prvý pohľad menším investorom, lebo v konečnom dôsledku vedia priniesť do Košického kraja veľmi veľkú investíciu. Už dnes ten IT sektor tvorí cca 14 % HDP Košického kraja, čo je naozaj veľmi výrazné, preto sa snažíme, aby sa toto číslo neustále zväčšovalo. Z týchto nových možných investícií, ktoré z pochopiteľných dôvodov nemôžem teraz špecifikovať, očakávame, že by sa mohlo vytvoriť 100 až 150 ďalších miest v IT sektore," vysvetlil Miroššay.



Ako ďalej uviedol, investori majú záujem o pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, preto keď s nimi rokujú, navštevujú jednu aj druhú univerzitu v Košiciach. "Pre nich je to naozaj ten faktor, keď sa rozhodujú, nakoľko tie univerzity sú kvalitné," povedal Miroššay.



Na margo nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily uviedol, že na jednej strane nedostatok IT pracovníkov je v celej Európskej únii. "V Košiciach je ešte potenciál na to, aby tu vznikli nejaké ďalšie pracovné miesta. Jednak situácia je tá, že veľa ľudí z východného Slovenska išlo smerom na západ, to znamená do Bratislavy a do Česka. Toto je presne priestor pre nich, keď majú záujem sa vrátiť naspäť, aby si bez problémov našli prácu v sektore, v ktorom vidia aj potenciál do budúcnosti," dodal Miroššay.