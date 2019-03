Záujem o investície do spracovania marihuany v Európe narastá

Odborníci očakávajú rast predaja akcií, fúzie aj akvizície, keďže spoločnosti sa snažia vytĺcť kapitál z čoraz rozšírenejšej akceptácie využívania marihuany v Európe na lekárske účely.

Londýn 9. marca (TASR) - Investori, ktorí majú záujem o nové, rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie priemyslu v Európe - spracovanie marihuany, by nemali dlhšie vyčkávať. Naznačujú to investiční bankári.



A tak aj záujem o akcie firiem z tohto odvetvia výrazne stúpa, podobne ako pred časom v Kanade, uviedol Tristan Gervais, bankár londýnskej divízie kanadskej spoločnosti Canaccord. Vlani v júli sa stal šéfom európskeho oddelenia investícií do marihuany.



"Veľa firiem z celého sveta sa snaží zhodnotiť svoj kapitál v Londýne," povedal Gervais, ktorý podľa vlastných slov eviduje "obrovský apetít" širokej škály investorov.



Najväčšou európskou "marihuanovou" firmou, ktorá je kótovaná na burze v Londýne, je spoločnosť Sativa Investments s trhovou hodnotou zhruba 33,6 milióna USD (29,81 milióna eur). Lídrom v tomto odvetví priemyslu je však jednoznačne Kanada. Tamojšia Canopy Growth Corp má trhovú hodnotu približne 16 miliárd USD a spoločnosti Tilray a Aurora Cannabis majú hodnotu zhruba 7 miliárd USD každá.



Možno je dobré, že sa európsky trh rozvíja pomalšie, než kanadský, ktorý zažil doslova investičný ošiaľ po tom, ako bolo v októbri legalizované využívanie marihuany aj na rekreačné účely. No prudký rast záujmu o investície do marihuany vyvolal obavy z nafukovania bubliny, podobne ako to bolo pri digitálnej mene bitcoin.



Investorov v Severnej Amerike pritom povzbudili správy, že aj veľké potravinárske koncerny začali skúmať využitie marihuany, napríklad výrobca liehovín Constellation Brands.



V Európe sa záujem investorov o marihuanový priemysel zatiaľ len prebúdza. Spoločnosť Spinnaker Opportunities, kótovaná na londýnskej burze, minulý týždeň súhlasila s prevzatím spoločnosti Kanabo Research, ktorá pracuje na výrobe oleja z marihuany na lekárske účely a má distribučné práva na inhalátor.



A Gour Medical so sídlom v Paríži, ktorá vyrába lieky pre domáce zvieratá, minulý mesiaci získala finančné prostriedky na financovanie vývoja medikamentov pre zvieratá na báze marihuany.



Dánska StenoCare A/S zase vlani v septembri zverejnila plány na pestovanie marihuany pre zdravotníctvo.



Európske spoločnosti v tomto odvetví sa tak stále viac "zviditeľňujú", ale nebudú to mať ľahké, ak budú chcieť dobehnúť kanadské firmy. "Úspech nebude lacný," povedal Richard Beresford, predseda londýnskej advokátskej kancelárie McCarthy Denning. Firmy budú musieť vynaložiť peniaze na výskum účinnosti a bezpečnosti svojich výrobkov, či zabezpečenia spoľahlivého zásobovania marihuanou. A okrem regulačných otázok si budú musieť najať "špičky" spomedzi poradcov, aby im pomohli získať dôveru investorov.



Navyše kanadské firmy Tilray, Aurora a Canopy Growth už začínajú s výrobou aj v Európe.



Získať si "srdcia a mysle" investičnej komunity je tak rozhodujúce pre budúcnosť európskych firiem v "marihuanovom priemysle".



(1 EUR = 1,1271 USD)