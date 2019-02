Záujem o poradenské služby Sociálnej poisťovne rastie

Mení sa forma akým spôsobom sa občania na poisťovňu obracajú.

Bratislava 2. februára (TASR) - Informačno-poradenské centrum ústredia Sociálnej poisťovne vybavilo v roku 2018 celkovo 506.384 požiadaviek občanov. Z toho bolo 420.337 telefonických, 46.006 elektronických požiadaviek a 40.041 občanov v osobnom kontakte. Celkový počet týchto požiadaviek občanov vzrástol oproti roku 2017 o 42.202. Okrem toho poisťovňa denne vybaví niekoľko tisíc stránok na svojich 76 pobočkách a vysunutých pracoviskách.



Celkový počet požiadaviek občanov na Informačno-poradenské centrum (IPC) na ústredí z roka na rok stúpa, no mení sa forma akým spôsobom sa občania na poisťovňu obracajú. Počet osobných kontaktov, teda návštev občanov priamo v IPC, sa každým rokom výrazne znižuje a narastá počet elektronických (mailových) požiadaviek. Kým v roku 2016 riešilo IPC 49.613 osobných návštev – požiadaviek klientov, v roku 2017 to bolo 43.245 a v roku 2018 sa tento počet znížil na 40.041. Za rovnaké obdobie troch rokov sa počet mailových požiadaviek zvýšil o takmer 3800. Kým v roku 2016 to bolo 42.284 mailov, v roku 2018 už 46.006. Okrem mailovej komunikácie pravidelne narastá počet telefonických kontaktov, a to z 388.218 v roku 2016 narástol tento počet na 420.337 v roku 2018.



Občania sa aj v roku 2018 pri kontaktovaní pracovníkov IPC najčastejšie zaujímali o témy dôchodkového poistenia – z 506.384 kontaktov v roku 2018 smerovalo práve k dôchodkom až 306.592 požiadaviek.



"Snahou Informačno-poradenského centra je kvalitne pokryť čo najväčšie množstvo požiadaviek občanov. Telefonické linky sú najviac vyťažené v ranných hodinách od 8.00 h. do 10.00 h. a následne v čase obeda od 11.00 h. do 13.30 h. Odporúčame preto využívať aj elektronický kontakt prostredníctvom formulára pre otázky, ktorý sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Elektronické podania sú vybavované spravidla v ten istý pracovný deň, ako prichádzajú," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.