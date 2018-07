Záujem turistov o Česko stúpa, počet hotelových hostí láme rekordy

Odborníci očakávajú, že súčasné tempo nárastu klientov si české hotely udržia aj vo zvyšných mesiacoch roka.

Praha 9. júla (TASR) - Záujem turistov o dovolenku v Česku neustále stúpa a láme nové rekordy. Potvrdzujú to najnovšie čísla Českého štatistického úradu (ČSÚ) za máj. Celkový počet hostí v hoteloch všetkých kategórií oproti aprílu vzrástol o 15,6 %. Len v tomto jedinom mesiaci sa v nich ubytovalo 1.365.255 ľudí, najviac v histórii týchto štatistík. Informoval o tom portál ihned.cz.



Medziročne sa počet hotelových hostí v Českej republike v máji 2018 zvýšil o 4,2 %.



Český hotelový biznis tento rok prekonáva doterajšie rekordy. Za prvých päť mesiacov roka hotely v susednej krajine ubytovali celkom 5.525.724 hostí, o 6,7 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Stúpa aj počet nocí, ktoré turisti v hoteloch strávia. Štatistici zistili, že od začiatku januára do konca mája české hotely zaevidovali takmer 13,2 milióna prenocovaní.



Odborníci očakávajú, že súčasné tempo nárastu klientov si české hotely udržia aj vo zvyšných mesiacoch roka. Prispievajú k tomu lacné letecké spojenia a ľahká dostupnosť Česka pri cestách autom, ako aj stále výhodnejšie ceny ubytovania a ďalších služieb než vo väčšine západoeurópskych metropol.



"Hotely majú pred sebou ešte silné letné mesiace a záver roka. Praha a ďalšie miesta v Česku sa stali stredobodom záujmu masového turizmu hlavne z Európy, pretože je tu stále lacnejšie ako napríklad v Londýne alebo v Paríži. Tento typ turistov, ktorých k nám jazdí najviac, je ale citlivý na ceny. Ak by hotely viac zdraželi, návštevnosť by sa tak nezvyšovala," uviedol odborník na hotelové investície spoločnosti CBRE Jakub Stanislav.



Už minulý rok bol pritom pre hotely v ČR rekordný. Celkový počet hotelových hostí za celý rok 2017 dosiahol 14,2 milióna a počet prenocovaní prekročil 34 miliónov.



Za rastúcou vyťaženosťou českých hotelov je stúpajúci dopyt cudzincov, ale aj Čechov. Zahraniční hostia tvoria naďalej výraznú väčšinu klientov českých hotelov, ale aj význam domácej klientely sa neustále zvyšuje.



Podiel cudzincov v českých hotelových zariadeniach za prvých päť mesiacov 2018 dosiahol 61,6 %. Pred rokom to však bolo zhruba o jeden percentuálny bod viac. Vďaka rastu ekonomiky a platov Česi viac jazdia na predĺžené víkendy, pri ktorých využívajú domáce hotely.



Najstrmšie pritom stále stúpa záujem o štvorhviezdičkové hotely. Počet ich hostí sa v máji medziročne zvýšil o 5,6 % na 867.000 osôb.