Záujemcovia môžu žiadať o podporu projektov regionálnej spolupráce

Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo, čo znamená, že každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci s partnerom zo Slovenska aj Maďarska.

Bratislava 2. októbra (TASR) – Posilnenie cezhraničnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, najmä malých regionálnych projektov a lokálnych iniciatív. To je cieľom Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Záujemcovia už môžu opäť posielať žiadosti o finančný príspevok. Urobiť tak môžu do 2. novembra, a to na základe výzvy, ktorú vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.



Žiadateľom môžu byť nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, subjekty verejnej správy či občianske združenia. "Výška finančných prostriedkov pre projekt je stanovená od 20.000 do 50.000 eur, pričom projekt by mal trvať maximálne 12 mesiacov," informovala Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je súčasťou zoskupenia Rába-Dunaj-Váh od roku 2016.



Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo, čo znamená, že každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci s partnerom zo Slovenska aj Maďarska. Tie sa môžu týkať dvoch oblastí, resp. prioritných osí. Prvou z nich je príroda a kultúra. Zameraná je na lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu pre podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík a na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt.



Druhou oblasťou je cezhraničná spolupráca orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Zameraná je na podporu a zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce, posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a vzájomného porozumenia či zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.



Spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov žiadateľov je vo výške 15 percent.