Záväzné stanovisko k minimálnym mzdovým nárokom sa nezavedie

Bratislava 1. februára (TASR) - Inštitút záväzného stanoviska k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov sa na Slovensku nezavedie. Parlament totiž odmietol návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní z dielne Miroslava Beblavého, Jozefa Mihála, Simony Petrík a Viery Dubačovej (všetci nezaradení).



Poslanci sú presvedčení, že v súčasnosti na Slovensku je problematické dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov. Zamestnanci často nevedia, na aké ohodnotenie majú nárok a samotní zamestnávatelia často aj neúmyselne zaradia zamestnanca pod iný stupeň náročnosti, než ustanovuje zákon. Dôkazom toho majú byť aj zistenia inšpektorov práce. Napríklad v roku 2015 aj 2017 bolo porušovanie minimálnych mzdových nárokov druhým najčastejším porušovaním Zákonníka práce. "Cieľom návrhu zákona je zlepšiť mzdové podmienky zamestnancov a zvýšiť právnu istotu a predvídateľnosť práva vo vzťahu k zamestnávateľom v súvislosti s dodržiavaním minimálnych mzdových nárokov," vysvetlili poslanci v predkladacej správe k návrhu zákona.



Poslanci chceli, aby sa zaviedol inštitút záväzného stanoviska k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov. K vydaniu záväzného stanoviska by bolo potrebné predloženie pracovnej zmluvy, resp. dokumentu s jej náležitosťami. "Toto už vie Národný inšpektorát práce robiť, ale nevydáva to na papieri," upozornil Beblavý.



Tiež navrhovali splnomocniť ministerstvo práce k určeniu stupňa náročnosti ku každému pracovnému miestu zaradenému v národnej sústave povolaní. "Každý by si vedel pozrieť, na akú minimálnu mzdu má nárok," vysvetlil Beblavý.