Zavedenie dočasných ciel po brexite bez dohody uškodí ekonomike

Londýn 13. marca (TASR) - Britský krízový plán pre brexit bez dohody o zavedení dočasných ciel na časť dovozu z Európskej únie (EÚ), a zároveň bezcolný obchod s mnohými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, bude "palicou" na ekonomiku. Upozornili na to v stredu popredné podnikateľské skupiny.



Vláda premiérky Terezy Mayovej zverejnila plán "dočasného colného režimu po brexite bez dohody" po tom, čo zákonodarcovia v utorok (12. 3.) druhýkrát odmietli dohodu s EÚ.



Carolyn Fairbairnová, šéfka Konfederácie britského priemyslu (CBI) pre reláciu BBC Radio 4's Today uviedla, že tento plán by zahŕňal "najväčšiu zmenu v obchode od polovice 19. storočia".



Britské firmy by tak mali "blokovaný" obchod s najbližším partnerom, čo by bola palica na ekonomiku, povedala Fairbairnová.



Aj Unite, jeden z najväčších britských odborových zväzov, vyhlásil, že umožnenie bezcolného prístupu pre mnohé tovary z krajín mimo EÚ by bolo „ekonomickým vandalizmom“.



Mayová a predstavitelia EÚ varovali, že riziko odchodu Británie z EÚ bez dohody sa po hlasovaní zvýšilo. Do plánovaného dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z bloku odchodu 29. marca už pritom zostáva len 16 dní.



Krízový plán počíta so zavedením dočasných ciel na dovoz vozidiel z EÚ vo výške 10,6 % a colných poplatkov na dovoz mäsa, syrov a iných výrobkov. Ale s colnými kontrolami na írskej hranici nepočíta.



Dočasné clá by sa uplatňovali počas 12 mesiacoch od brexitu, kým sa neskončia rokovania s EÚ a ostatnými partnermi o vzájomnom obchode.



Štátny tajomník ministerstva obchodu George Hollingbery v súvislosti s týmto plánom povedal, že predstavuje "vyvážený prístup"s "miernou liberalizáciou ciel".