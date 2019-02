Obchodná komora: Zavedenie dôchodkového stropu nerieši celý systém

Súčasný systém naviazania veku odchodu do dôchodku na priemernú dĺžku života človeka, tzv. automatický mechanizmus, považuje SOPK za funkčný vzhľadom na ekonomický a demografický vývoj populácie.

Bratislava 14. februára (TASR) – Zavedenie tzv. dôchodkového stropu nerieši ani jeden z aktuálnych problémov dôchodkového systému. V dlhšej časovej perspektíve bez prijatia viacerých opatrení prispeje k zníženiu dôchodkov a zvýšeniu nákladov pre tých, ktorí sú hlavnými prispievateľmi. Konštatuje to Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vo vyhlásení, ktoré poslala premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).



Súčasný systém naviazania veku odchodu do dôchodku na priemernú dĺžku života človeka, tzv. automatický mechanizmus, považuje SOPK za funkčný vzhľadom na ekonomický a demografický vývoj populácie. Napriek čiastkovým výhradám ho vníma ako adekvátny. "Preto snahu o schválenie ústavného zákona na zavedenie tzv. 'dôchodkového stropu' považujeme za absolútne neadekvátnu a nezodpovedajúcu predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému," uvádza komora vo vyhlásení.



Podobný efekt na kvalitu života, ako je prijatie ústavného zákona, je podľa SOPK možné dosiahnuť napríklad aj úpravou podmienok na odchod do predčasného dôchodku, predĺžením obdobia na možnosť odchodu do dôchodku z dvoch na tri až päť rokov, a tiež zmiernením percentuálneho krátenia vymeraného dôchodku.



"Stanovenie dôchodkového veku ústavným zákonom tak prinesie v budúcnosti značné komplikácie, v prípade potreby jeho zmeny odrážajúcej ekonomický a populačný vývoj bude veľmi náročné hľadať taký široký konsenzus, aký je potrebný na zmenu ústavného zákona," podotkla SOPK, podľa ktorej si zároveň treba uvedomiť, že priemerná výška dôchodkov bude relatívne klesať, ak tých, čo prispievajú, bude menej.