Závislosť nemeckých automobiliek od Číny rastie, prináša však riziká

Stuttgart 10. februára (TASR) - Nemecké automobilky vlani získali v Číne dôležité trhové podiely. Ako vyplýva z analýzy konzultačnej spoločnosti Ernst & Young, trojica koncernov Volkswagen, BMW a Daimler tam vlani predala zhruba 5,5 milióna osobných áut.



Kým čínsky trh prvýkrát po 20 rokoch klesol o 4 %, nemecké automobilky dokázali zvýšiť predaj o 2 % a získali trhový podiel takmer 24 %. Tým sa však zvýšila aj závislosť nemeckých koncernov od čínskeho trhu. Viac než každé tretie auto, ktoré vlani predali VW, BMW a Daimler, smerovalo do Číny. Práve v prípade VW je závislosť od Číny najväčšia, keďže tam predáva 40 % svojich vozidiel, vlani ich bolo 4,2 milióna. VW tam tak získal trhový podiel 18,1 %.



Riziko spočíva v tom, že nie je možné odhadnúť ďalší vývoj. "V súčasnosti nie je vôbec jasné, či pokles predaja pretrvá, alebo sa trh znova zotaví," píše partner Ernst & Young Peter Fuss. Mnohé bude závisieť od obchodného sporu medzi USA a Čínou. Čínska vláda sa však podľa Fussa bude snažiť skrátiť oslabenie trhu.



"Čínska vláda už v minulosti zasiahla a napríklad s pomocou daňových úľav naštartovala trh nových vozidiel," povedal Fuss. Vidí prvé signály, že Peking pripravuje miliardové programy, z ktorých by mohol profitovať aj trh osobných vozidiel.



Časy prudkého hospodárskeho rozvoja sa síce skončili, no miera motorizácie obyvateľstva je podľa výpočtov Ernst & Young ešte veľmi vzdialená od situácie v Nemecku. Kým na 100 obyvateľov Číny pripadá 14,5 vozidla, v Nemecku je to 56,1. Dopyt by mal teda pretrvať.