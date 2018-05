Závod Siemensu v Offenbachu zanikne, závod v Erfurte chcú predať

Závod v Erfurte s 500 zamestnancami bude na predaj. Vedenie bude preň hľadať kupca, ktorý musí mať plán, ako v ňom výrobu zachová.

Mníchov 8. mája (TASR) - Celú noc na utorok rokovala správna rada Siemensu s predstaviteľmi zamestnancov a odborového združenia IG Metall. Napokon dosiahli rámcovú dohodu o reorganizácii problémovej elektrárenskej divízie koncernu Power and Gaz (PG). Detaily o rušení pracovných miest sa vyriešia ďalšími rokovaniami.



Strany sa dohodli, že sa napokon zruší menej pracovných miest, než vedenie pôvodne oznámilo. V závode Görlitz, kde sa vyvíjajú a vyrábajú parné turbíny, sa zachová všetkých takmer 800 miest. V utorok ráno o tom informovala členka správnej rady pre personálne záležitosti Janina Kugelová. Uviedla tiež, že závod so 600 zamestnancami v Offenbachu "perspektívne" zanikne. Závod v Erfurte s 500 zamestnancami bude na predaj. Vedenie bude preň hľadať kupca, ktorý musí mať plán, ako v ňom výrobu zachová.



Vedenie Siemensu však musí divíziu PG, ktorá má nedostatok objednávok, zásadne reštrukturalizovať, prispôsobiť ju klesajúcemu dopytu po elektrárenských zariadenia a znížiť jej prevádzkové náklady. Zásahy sa prejavia aj v závodoch v Mülheime an der Ruhr, Duisburgu a v Berlíne. Odíde z nich významný počet zamestnancov. Koľko ich bude, vedenie koncernu neuviedlo.



Reštrukturalizáciou sa prevádzkové náklady koncernu znížia o stovky miliónov eur ročne, ale znižovanie počtu zamestnancov ho bude stáť jednorazovo tak isto stovky miliónov eur. Kugelová uviedla, že nikto nebude prepustený pre nadbytočnosť.