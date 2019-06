Záznam o dopravnej nehode uľahčí vybavovací proces s poisťovňou

Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody, upozorňuje Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.

Bratislava 27. júna (TASR) - Šmyk na klzkej vozovke, nezvládnutie zákruty v rýchlosti, oslepenie z prudkého slnečného svetla, stret so zverou, ako aj ďalšie rizikové momenty sú často dôvodom poistnej udalosti. Predovšetkým však treba jazdiť tak, aby k nej vôbec nedošlo, teda prispôsobiť jazdu stavu vozovky.



"Vodič by mal predvídať situáciu na ceste, nejsť do rizika, kontrolovať rýchlosť, rešpektovať dopravné značenie, šoférovať bez použitia alkoholu, používať bezpečnostný pás, v prípade potreby hands free zariadenia, nerozptyľovať svoju pozornosť počas jazdy," upozorňuje Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.



Ako však zdôrazňuje, aj napriek všetkému sa môže stať dopravná nehoda a vtedy by mali jej účastníci postupovať podľa určitých pravidiel.



"Ak je ohrozený život, snažte sa poskytnúť prvú pomoc a volať záchrannú službu. Kontakty, vrátane asistenčnej služby či slovenského konzulárneho úradu pri cestách do zahraničia, majte vždy na dosah. Kým príde pomoc, vedia poradiť, čo oceníte najmä v krajine, kde je pre vás ťažko dorozumieť sa. Priebeh poistnej udalosti riadne zdokumentujte aj v prípade, ak došlo len k škodám na vozidle, respektíve či privoláte políciu," radí Guštafik.



Podľa neho je dôležité okrem riadneho zdokumentovania udalosti mať v aute aj formulár Záznam o nehode. Jeho vyplnenie následne uľahčí celý vybavovací proces s poisťovňou.



"Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody. Povinné zmluvné poistenie musia zo zákona uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách. Účelom je chrániť poisteného, aby nemusel hradiť škody spôsobené prevádzkou svojho vozidla, ale aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od toho, kto dopravnú nehodu spôsobil, ale uplatnil si ju v poisťovni," podotýka Guštafik.



Kým riadne zdokumentovanie poistnej udalosti je nevyhnutné, polícia sa nemusí privolávať k všetkým poistným udalostiam. Napriek tomu odborník odporúča urobiť tak vždy, ak je predpokladaná škoda vyššia ako 4000 eur, prípadne ak ju účastníci nehody nevedia odhadnúť.