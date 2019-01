Zber triedeného odpadu narástol medziročne takmer o polovicu

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý funguje v SR od polovice roka 2016, teda podľa organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky ENVI - PAK prináša pozitívne výsledky.

Bratislava 24. januára (TASR) - Miera vytriedených zložiek komunálneho odpadu na Slovensku v roku 2017 vzrástla oproti roku 2016 o 130.931 ton. Celkovo sa vyzbieralo 405.865 ton papiera, lepenky, skla, plastov a kovov. Zber triedeného odpadu klasických zložiek tak medziročne narástol o 47,62 %. Informácie vyplývajú z Vyhodnotenia priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020, ktorý zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR v decembri 2018.



Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý funguje na Slovensku od polovice roka 2016, teda podľa organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky ENVI - PAK prináša pozitívne výsledky. Z dokumentu vyplýva, že počas obdobia rokov 2014 až 2017 množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu kontinuálne rástlo. Miera triedenia odpadu výraznejšie narástla po zavedení systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ENVI - PAK Katarína Kretterová.



"Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prejavilo vo výraznom náraste triedenia komunálnych odpadov na Slovensku. Tešíme sa, že k tomu prispeli najmä odpady z obalov a neobalových výrobkov," vyjadrila sa generálna riaditeľka ENVI - PAK Hana Nováková.



Cieľom pre rok 2018 bolo dosiahnuť 55-percentnú recykláciu papiera a lepenky. Tento cieľ Slovensko prekročilo už v roku 2017, keďže recyklácia papiera a lepenky dosiahla až 69 percent. Podarilo sa splniť aj cieľ pre obmedzenie skládkovania papiera a lepenky a v roku 2017 kleslo skládkovanie na 0,26 percenta z celkového množstva.



Pri nakladaní so sklom prevláda recyklácia, ktorá je podľa ENVI - PAK už od roku 2015 na vysokej úrovni. Stanovený cieľ na rok 2020, ktorý je 80 percent, Slovensko s veľkou pravdepodobnosťou splní, nakoľko v roku 2017 bol cieľ recyklácie skla splnený na 88 percent. V roku 2017 bolo na skládku uložené len 1 percento odpadov zo skla, čím sa podarilo splniť cieľ zníženia skládkovania pod stanovenú úroveň.



Miera recyklácie plastových odpadov domácnosťami aj priemyselnými podnikmi dosiahla v roku 2017 úroveň 61 percent, vďaka čomu sa podarilo splniť cieľ recyklácie stanovený na rok 2018 (50 percent) aj na rok 2020 (55 percent). Skládkovanie plastových odpadov postupne klesá a v roku 2017 dosiahlo len 6 percent.



Odpady z kovov patria podľa ENVI - PAK svojou produkciou medzi väčšinové zložky odpadov a svojím vysokým potenciálom pre recykláciu patria medzi najobchodovanejšiu surovinu. V roku 2017 vyprodukoval predovšetkým priemysel 1,5 milióna ton kovového odpadu a celková miera recyklácie kovov z komunálneho aj priemyselného odpadu 64 percent, čo predstavuje 973.928 ton odpadov z kovov. Oproti roku 2016 je to o 59.643 ton viac.