Zdaňovanie digitálnych platforiem spôsobuje problémy hotelierom

Poskytovatelia služieb prostredníctvom digitálnych platforiem majú od začiatku tohto roka nové povinnosti. Spoločnosti ako napríklad Airbnb, či Booking.com by mali všetky príjmy zdaňovať na Slovensku.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá sa snaží zdaniť zahraničné firmy, ktoré podnikajú v oblasti digitálnej ekonomiky. Hotelieri však tvrdia, že na to doplácajú. Na finančnej správe sa totiž zaregistrovalo dobrovoľne päť firiem z oblasti ubytovania, veľkí hráči na trhu tak zatiaľ neurobili. Daň preto ostáva na pleciach ubytovacích zariadení.



Poskytovatelia služieb prostredníctvom digitálnych platforiem majú od začiatku tohto roka nové povinnosti. Spoločnosti ako napríklad Airbnb, či Booking.com by mali všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území Slovenska aj zdaňovať na Slovensku. "Tí daňovníci, ktorí využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb zahraničné digitálne platformy, sú povinní zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy, ak si tieto platby uplatňujú ako daňový náklad," vysvetlila hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.



Zahraničné digitálne platformy majú okrem toho povinnosť zaregistrovať si stálu prevádzkareň. Daniari vysvetľujú, že práve to umožní, aby daňovníci poskytujúci služby prepravy alebo ubytovania nemuseli zrážať daň z platieb za sprostredkovanie. "Ak si zahraniční operátori digitálnych platforiem nesplnia povinnosť zaregistrovať na Slovensku stálu prevádzkareň, správca dane ju zaregistruje z úradnej moci," priblížila Skokanová. Pre TASR potvrdila, že doteraz sa dobrovoľne zaregistrovalo päť spoločností, finančná správa však nemôže menovať konkrétne firmy kvôli daňovému tajomstvu. "Finančná správa identifikovala niekoľko ďalších prevádzkovateľov digitálnych platforiem, voči ktorým začala proces registrácie z úradnej moci, prebieha teda u nich registračné konanie," doplnila Skokanová.



Hotelieri však tvrdia, že nová legislatíva priniesla zmätok do vzťahov medzi zariadeniami a digitálnymi platformami. "Čierny Peter ostal v rukách hotelierov. Hotely musia po dobu, kým nebudú mať digitálne platformy zaregistrované stále prevádzkarne, odvádzať zrážkovú daň. Vzhľadom na zmluvné podmienky, de facto hotelieri platia novú daň z obchodného vzťahu za digitálne platformy," tvrdí generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Podľa jeho slov doteraz neboli zaregistrované stále prevádzkarne najväčších hráčov na trhu. "Považujeme to za výrazný problém. Ukazuje sa, že ani štát nemá dostatočné páky na to, aby pritlačil na digitálne platformy," konštatuje Harbuľák. Finančná správa uviedla, že využíva zákonné možnosti a nástroje na to, aby všetky platformy identifikovala a upozornila ich na plnenie si povinností.



Asociácia vyčíslila, že v súčasnosti sa viac ako 60 % individuálnych rezervácií realizuje cez digitálne platformy. "Z toho vyplýva, že hotelierom vznikajú vysoké náklady z týchto vzťahov, ktoré si nedokážu uplatniť, napr. znížením fakturovanej provízie. Problémom je najmä to, že štát vstúpil do vzťahu medzi poskytovateľov ubytovania a sprostredkovateľov bez toho, aby zisťoval, ako funguje ich biznis model," tvrdí Harbuľák. Hotelieri tiež upozorňujú na to, že štát nedokáže zdaniť tie digitálne platformy, ktoré sprostredkúvajú ubytovanie v rámci zdieľanej ekonomiky, keďže v tomto prípade nedokáže ani identifikovať fyzické osoby, ktoré takéto služby poskytujú prostredníctvom týchto platforiem.



Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) vysvetľuje, že ubytovacie zariadenia môžu mať v praxi problémy, ak majú s operátormi digitálnych platforiem uzatvorenú zmluvu, podľa ktorej všetky dane a poplatky na Slovensku znáša poskytovateľ služby, a nie sprostredkovateľ. "Ubytovacie zariadenie tak znáša dodatočné daňové náklady namiesto zahraničného operátora a nie je schopné si tieto náklady žiadať späť. Podľa našich informácií, takéto zmluvy uzatvára časť zahraničných operátorov," uviedol Peter Feiler z komory. Zahraničné spoločnosti sa totiž môžu odvolávať na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. "Vo všeobecnosti je možné povedať, že takáto povinnosť by podľa medzinárodných zmlúv vo väčšine prípadov nemala vzniknúť, avšak každý prípad je vždy potrebné preskúmať jednotlivo," myslí si Feiler.



Slovensku by mohlo pomôcť, ak by bola prijatá legislatíva na európskej úrovni. "Vítame snahy o prijatie smernice Európskej únie o zavedení dane z digitálnych služieb v krajinách EÚ. Ide o ďalší krok na ceste k dlhodobému riešeniu na celoeurópskej úrovni," dodala Skokanová.