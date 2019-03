Prieskum: Zdieľanie kancelárii šetrí firmám náklady

Podľa manažéra spoločnosti Regus pre Českú republiku a Slovensko Karla Pelána, až tretina spoločností z celkového počtu viac ako 18.000 dopytovaných podnikateľov z 96 krajín uviedla úsporu 5 až 10 %.

Bratislava 5. marca (TASR) - Majitelia firiem vyhľadávajú efektívnejšie riešenia pri riadení firmy. Až 80 % spoločností volí zdieľané kancelárie práve pre redukciu nákladov. Ušetria najmä na obstaraní nehnuteľnosti, platbách za nájom, opravách či administratíve. Potvrdil to prieskum spoločnosti Revolúcia v pracovnom prostredí, ktorý realizovala skupina International Workplace Group.



Podľa manažéra spoločnosti Regus pre Českú republiku a Slovensko Karla Pelána, až tretina spoločností z celkového počtu viac ako 18.000 dopytovaných podnikateľov z 96 krajín uviedla úsporu 5 až 10 %, polovica potvrdila úsporu 10 až 20 %. Necelá pätina tvrdí, že jej náklady klesli o viac ako pätinu.



"Ušetrené náklady vie firma investovať do iných oblastí biznisu, či už do jeho rozšírenia alebo na rozvoj zamestnancov. Aj veľké korporácie už pochopili, že náklady na prenájom a prevádzku kancelárií nemusia byť fixnou položkou v štruktúre nákladov firmy," myslí si Pelán.



Firmy totiž využívajú kanceláriu ako akúkoľvek inú službu a čerpajú ju vždy v rozsahu, v akom práve potrebujú, pričom platia len za to, čo využívajú.